В Харькове решились на резкие меры из-за всплеска COVID-19 среди детей
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Харьковских учеников отправляют на длительные каникулы
В Харькове, где в стационарах спасают от коронавируса почти тысячу человек, пошли на вынужденные меры из-за пандемии. В городе решили отправить школьников на досрочные каникулы, которые начнутся уже в понедельник, 18 октября.
Об этом информируют в Харьковском горсовете.
Известно, что сместить сроки каникул рекомендовала комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. И хоть официально школьников распустят с 18 октября, фактически каникулы начнутся на 4 дня ранее: 14 и 15 октября — государственные праздники, которые тоже будут выходными.
Продлятся каникулы не одну неделю, а две.
Напомним, что каждый четвертый заболевший в Харькове — это ребенок. Еще год назад коронавирусом в Харькове болели единицы детей — 5% от общего количества заболевших. Весной этот показатель вырос до 12%, а сейчас увеличился еще вдвое — 24%.
Для инфицированных детей в Харьковской областной больнице оборудовали 290 коек. Также известно, что у 99% людей младше 18 лет диагностирован коронавирус "Дельта".
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