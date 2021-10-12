На Волыни - массовые вспышки коронавируса в школах и детсадах: подробности

Больше всего вспышек — в Луцком и Камень-Каширском районах

На Волыни — масштабный всплеск коронавируса сразу в 16 учебных заведениях, в частности — детсадах и школах.

Об этом заявила главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко.

По ее словам, сразу 5 вспышек произошло в Луцком районе: там массово заразились ковидом дети и сотрудники областного дома ребенка, Киверцовского медколледжа, лицея и двух детсадов.

Столько же вспышек и в Камень-Каширском районе, где пострадали школы поселков Выдерта, Грудки, Полицы, Черче, а также районный лицей №2. Еще три вспышки зафиксировали во Владимир-Волынском районе. А в Ковельском закрыли на карантин детсад, школу и лицей с усиленной физподготовкой.

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Отметим, что Волынская область входит в топ регионов, которые отстают по темпам вакцинации сотрудников. В то время как некоторые выполнили план на 100%, на Волыни привили от ковида лишь 76% работников сферы образования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харьковской области, где четверть инфицированных — дети, пошли на вынужденный шаг: детей отправят на досрочные каникулы, чтобы приостановить распространение коронавируса.