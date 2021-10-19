Укр

Первые дни коронавируса: врач рассказал о важных симптомах и ошибках пациентов

Автор
Елена Волкова
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Врач не советует пить антибиотики при ковиде, во всяком случае - без назначения семейного доктора Новость обновлена 19 октября 2021, 09:47
Врач не советует пить антибиотики при ковиде, во всяком случае - без назначения семейного доктора

Эксперт говорит, что в первые три дня болезни не стоит делать КТ и лечиться "тяжелой артиллерией"

Заподозрив коронавирус, который продолжает "косить" украинцев, или получив положительный результат ПЦР-теста, многие бьют тревогу и начинают "залечивать" себя, чтобы не допустить ухудшения. Впрочем, действия в первые дни ковида должны быть спокойными и слаженными.

По словам врача-пульмонолога Виктора Блажко, который рассказывал о верных шагах во время брифинга в Харькове, при подозрении на коронавирус не стоит пить антибиотики: первые три дня после температуры стоит просто следить за состоянием. Лишь после этого, если появилась одышка, затрудненное дыхание, тяжесть в груди, а сатурация упала ниже 94%, нужно обратиться к доктору, который будет вести пациента.

Важные факты для тех, кто только заболел коронавирусом:

  • температура не является показанием к госпитализации, даже если она превышает 39 градусов;
  • длительная лихорадка (более 3 дней) свидетельствует о том, что могут происходить изменения в тканях легких;
  • антибиотики принимать не нужно (только по назначению врача);
  • выздоровление после штамма "Дельта" длится дольше;
  • в первые три дня заболевания нет смысла делать рентген или КТ.

Напомним, ВОЗ прогнозирует, что пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в следующем году, но только при определенных условиях.

Теги:
#Советы #Симптомы #Коронавирус #Лечение коронавируса
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