Первые дни коронавируса: врач рассказал о важных симптомах и ошибках пациентов

Эксперт говорит, что в первые три дня болезни не стоит делать КТ и лечиться "тяжелой артиллерией"

Заподозрив коронавирус, который продолжает "косить" украинцев, или получив положительный результат ПЦР-теста, многие бьют тревогу и начинают "залечивать" себя, чтобы не допустить ухудшения. Впрочем, действия в первые дни ковида должны быть спокойными и слаженными.

По словам врача-пульмонолога Виктора Блажко, который рассказывал о верных шагах во время брифинга в Харькове, при подозрении на коронавирус не стоит пить антибиотики: первые три дня после температуры стоит просто следить за состоянием. Лишь после этого, если появилась одышка, затрудненное дыхание, тяжесть в груди, а сатурация упала ниже 94%, нужно обратиться к доктору, который будет вести пациента.

Важные факты для тех, кто только заболел коронавирусом:

температура не является показанием к госпитализации, даже если она превышает 39 градусов;

длительная лихорадка (более 3 дней) свидетельствует о том, что могут происходить изменения в тканях легких;

антибиотики принимать не нужно (только по назначению врача);

выздоровление после штамма "Дельта" длится дольше;

в первые три дня заболевания нет смысла делать рентген или КТ.

Напомним, ВОЗ прогнозирует, что пандемия коронавируса в мире может завершиться уже в следующем году, но только при определенных условиях.