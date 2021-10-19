Укр

Массовая вакцинация началась: за неделю хотят привить от COVID-19 1,5 млн украинцев

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Лидерами по вакцинации в Украине стали области, которые вошли в "красную" зону Новость обновлена 19 октября 2021, 13:24
Лидерами по вакцинации в Украине стали области, которые вошли в "красную" зону

В Минздраве считают, что такая цель по вакцинации украинцев вполне реальна

В связи с ухудшением эпидобстановки в Украине в правительстве поставили цель прививать в неделю не менее 1,5 млн человек.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Известно, что документ уже подписал глава ведомства Виктор Ляшко и направил к исполнению в регионы. По его словам, в каждую из областей отправили столько прививок, сколько там действительно требуется. 

"Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", — говорит министр.

На сегодня рекорд суточной вакцинации по Украине составляет 193 тысячи прививок. 

Чаще люди стали иммунизироваться в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые с 18 октября вошли в "красную" зону карантина. Сейчас эти регионы стали лидерами по вакцинации.

Напомним, в Днепре на фоне того, что область попала в "красную зону" по коронавирусу, выросли темпы вакцинации. За понедельник привились 9500 человек, что для города — рекордное количество. 

Теги:
#Вакцинация #Цель #Виктор Ляшко #Коронавирус #Красная зона
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