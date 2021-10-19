Массовая вакцинация началась: за неделю хотят привить от COVID-19 1,5 млн украинцев
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В Минздраве считают, что такая цель по вакцинации украинцев вполне реальна
В связи с ухудшением эпидобстановки в Украине в правительстве поставили цель прививать в неделю не менее 1,5 млн человек.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Известно, что документ уже подписал глава ведомства Виктор Ляшко и направил к исполнению в регионы. По его словам, в каждую из областей отправили столько прививок, сколько там действительно требуется.
"Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", — говорит министр.
На сегодня рекорд суточной вакцинации по Украине составляет 193 тысячи прививок.
Чаще люди стали иммунизироваться в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые с 18 октября вошли в "красную" зону карантина. Сейчас эти регионы стали лидерами по вакцинации.
Напомним, в Днепре на фоне того, что область попала в "красную зону" по коронавирусу, выросли темпы вакцинации. За понедельник привились 9500 человек, что для города — рекордное количество.
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