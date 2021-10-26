Укр

Когда при коронавирусе нужны антибиотики и срочная госпитализация: ответ доктора

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Врач расшифровал, при каких комбинациях анализов нужна больница и антибиотик Новость обновлена 26 октября 2021, 10:16
Врач расшифровал, при каких комбинациях анализов нужна больница и антибиотик

Если С-реактивный белок во время коронавируса поднялся свыше 50-ти, человеку нужна госпитализация

Многие украинцы, подхватив бьющий антирекорды коронавирус, паникуют и перестраховываются антибиотиками и попытками попасть в больницу заранее. Впрочем, главное, на что следует обратить внимание, — результаты анализа крови. При некоторых показателях пациентам действительно нужны и реанимация, и "тяжелая артиллерия" в виде противомикробной терапии.

По словам главврача одной из частных клиник Львова Тараса Жиравецкого, зачастую при коронавирусе СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и С-реактивный белок (показатель острой фазы, чувствительный индикатор повреждения тканей при воспалении) зашкаливают, а прокальцитонин (используют для оценки риска возникновения бактериальной инфекции) в норме. Эта "комбинация" свидетельствует лишь о том, что в организме вирус, и антибиотики пить не стоит. 

"Коллега — врач-иммунолог — написала в своем сообщении, что если С-реактивный белок высок, а прокальцитонин низкий, то это признак вирусного воспаления. Такие сообщения и знания очень быстро уложат пациента в реанимацию, — говорит Жиравецкий. — Еще высокий С-реактивный белок – это признак цитокинового шторма и это правда. А такие штормы теперь почти у каждого пациента из групп риска, поэтому будьте внимательны".

Доктор убежден, что цитокиновый шторм, которым, увы, характеризуется штамм "Дельта", лечить дома нельзя. Получив анализ, в котором С-реактивный белок поднялся свыше 50-ти, по его словам, человеку нужна госпитализация. 

Ранее Жиравецкий заявил, что популярное в Украине лекарство "Сельтавир" якобы не влияет на коронавирус, однако его продолжают назначать семейные врачи.

Теги:
#Антибиотики #Анализ крови #Коронавирус #Лечение коронавируса #Тарас Жиравецкий
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