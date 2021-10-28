Как не заразиться коронавирусом на работе: пошаговая инструкция

Если дистанционка невозможна, на работе во время пандемии нужно соблюдать важные правила

Коронавирус в Украине в октябре едва ли не каждый день бьет собственные антирекорды по заболеваемости и смертности. А так как официального локдауна в стране нет, то вполне вероятно, что люди могут инфицироваться на рабочем месте.

Как избежать заражения COVID-19 — на этот вопрос ответили в Телеграмм-канале Минздрава Украины.

Прежде всего, медики делают акцент, что всех сотрудников в столь непростое время нужно перевести на дистанционку или, как минимум, предложить им удобное рабочее время.

Если же удаленка по какой-то причине невозможна, в Минздраве напоминают о социальной дистанции и масках, которые могут уберечь человека от ковида.

Естественно, нужно проветривать и дезинфицировать помещения, а также записать коллектив на организованную вакцинацию.

Другие шаги по уменьшению рисков заразиться коронавирусом на работе смотрите в инфографике:

Коронавирус на работе можно избежать, если следовать правилам

Напомним, "Телеграф", цитируя Минздрав, напомнил важные факты для тех, кто только заразился ковидом, а также главные симптомы этой болезни с 1 по 12 день.