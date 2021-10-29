Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в октябре.

В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Арест Саакашвили

1 октября стало известно, что арестован украинский политик и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Задержали Саакашвили в Тбилиси накануне проведения местных выборов на конспиративной квартире. После этапирования в колонию Михеил Саакашвили прошел обследование у медиков и объявил голодовку. Кроме того, сам Саакашвили считает, что его хотят убить, а его жизнь находится под угрозой.

Политику грозят два тюремных срока — 3 и 6 лет, а также два судебных процесса.

"Телеграф" побывал возле тюрьмы в городе Рустави, где содержат Саакашвили, но возле здания не было и намеков на митинги сторонников политика:

Тюрьма №12 в городе Рустави, где сидит Саакашвили

Заведение охраняется в штатном режиме

Возле здания нет никаких митингов и протестов

Тюрьма работает в штатном режиме

Съезд "Слуги народа" в Трускавце

В начале октября состоялся съезд "слуг народа". В Трускавце собрались почти все самые видные представители власти.

Члены монокоалиции собирали подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумова, которого так и не позвали на встречу. На съезде присутствовал также президент Владимир Зеленский.

Политики отдыхали и развлекались в элитных отелях три дня. Состоялось награждение лучших нардепов, а Давид Арахамия даже исполнил свой DJ-set.

Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия в компании журналистов

Правда, впоследствии нардеп был замечен в Верховной Раде с перебинтованной рукой. Позже Арахамия признался, что это "спортивная травма", он получил ее, когда катался на багги во время отдыха с коллегами из "Слуги народа".

Давид Арахамия появился в Верховной Раде с гипсом на руке

Нардеп упал, катаясь на багги

Отставка Разумкова

7 октября Верховная Рада 284 голосами отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова.

Депутаты от «Слуги Народа» дали 215 голосов, «Батькивщина» — 20, Партия «За будущее» — 19 «Голос» — 6, «Доверие» — 18 и еще 6 «за» было от внефракционных парламентариев. Фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержали отставку Разумкова.

Сам же Разумков утверждает, что причиной снятия с поста стала его принципиальная позиция по ряду принципиальных для власти вопросов и стремление придерживаться закона в их решении.

Голосование в Раде за отставку Дмитрия Разумкова

Дмитрий Разумков

Верховная рада Украины отправила в отставку своего председателя

Некоторым депутатам голосование за снятие спикера далось сложно. Так, некоторые политики чуть не уснули, другие же эмоционально выступали.

Василий Вирастюк

Илья Кива

Депутаты "Европейской солидарности" не дали голосов за отставку Разумкова

Уже 8 октября парламент поддержал кандидатуру Стефанчука на пост председателя Верховной Рады. Назначение Стефанчука поддержал 261 депутат, против были только трое.

Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

Ранее Стефанчук занимал должность первого вице-спикера

Против Стефанчука проголосовали только три депутата

Скандал с Третьяковой

8 октября стало известно о смерти народного депутата Андрея Полякова. Политик умер ночью в такси при загадочных обстоятельствах. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги. По ее словам, "на одного врага стало меньше". Дело в том, что ранее Полякова исключили из фракции "Слуга народа", тот долго критиковал действующую власть.

Депутаты возмутились словами коллеги и просили отстранить ее от участия в заседаниях, однако на деле скандал ничем не закончился — Третьякова просто вернулась на рабочее место в Раде.

В Раде произошел скандал из-за слов Третьяковой о Полякове

Депутаты просят отстранить Третьякову от участия в заседаниях

Марш ко Дню защитников и защитниц Украины

14 октября в Украине отмечали государственный праздник, который с этого года называется Днем защитников и защитниц Украины. Кроме того, в этот день праздновали Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

В центре Киева в этот день прошел Марш защитников Украины, Марш нации и Марш славы УПА. Однако в конце концов колонны объединились.

В шествиях принимали участие ветераны войны в Донбассе, украинские националисты и простые граждане. Организовали мероприятия представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора".

В руках у участников Марша флаги Украины и красно-черные флаги, а также знамена с символикой "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Братства", "Сокола", "Движения ветеранов Киева" и ряда других националистических организаций, а также таблички с названиями городов.

В Киеве 14 октября состоялся марш защитников и защитниц

На акцию в центре столицы вышли сотни людей

Марш организовали представители партий "Свобода" и "Национальный корпус"

В шествии приняли участие украинцы из разных городов

Митинг антивакцинаторов возле Рады

19 октября антивакцинаторы устроили митинг под стенами парламента. На протест собрались верующие УПЦ МП, они выступали против обязательной вакцинации.

Участники принесли плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам", "Защитим наших детей". Как считают организаторы и участники, "вакцинация – грех".

Протестующие были без масок и не сохраняли дистанцию, зато принесли деревянные кресты, а священник отслужил молебен.

Вследствие СНБО выяснила, что РФ запустила информационную операцию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Церковный митинг против обязательной вакцинации

Участники акции выступают против вакцинации

Вакцинацию называли "медицинскими экспериментами"

Коронавирусная катастрофа

В октябре ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшилась. В течение месяца фиксировали антирекорды по суточной заболеваемости и смертности. В последние дни октября выявляли свыше 25 тысяч случаев заражения COVID-19.

В ближайшее время врачи прогнозируют медицинский коллапс, ведь ежедневно в Украине госпитализируют тысячи людей. Уже в некоторых регионах больницы переполнены и не хватает мест для тяжёлых больных. Как отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, на сегодня 95% госпитализированных — это не вакцинированные люди.

Многие области попали в "красную" зону карантина. Власти ввели ограничения для невакцинированных граждан.

Так, с 1 ноября в Киеве начнет действовать локдаун — без отрицательного теста или COVID-сертификата будет запрещено посещать кафе, гостиницы, спортзалы. В общественный транспорт будут также пускать только с сертификатом или тестом.

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем

В стране фиксируют антирекорды по заболеваемости

В некоторых регионах медсистема не справляется с нагрузкой

Медики призывают граждан вакцинироваться

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Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Машина восстановлению не подлежит

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286, суд взял под стражу без права на залог виновника аварии Николая Харьковского.

Спустя пару дней после аварии о трагедии на этом месте напоминают только следы от шин на тротуаре. Все обломки ДТП убрали, а поврежденные дорожные знаки заново установили.

Перекресток в Харькове, где произошла авария

Место, где произошло смертельное ДТП

Новые дорожные знаки уже установили на перекрестке

Предвыборный Харьков

А тем временем харьковчане выбирают мэра. В досрочных выборах, назначенных на 31 октября 2021 года, принимают участие 10 кандидатов. Всего их было зарегистрировано 13, но несколько человек уже сняли свои кандидатуры.

Следует отметить, что в центре предвыборной кампании так и остался Геннадий Адольфович Кернес, на которого равняются два самых активных кандидата — Игорь Терехов и Михаил Добкин.

В городе подозрительно спокойно, такое ощущение, что харьковчане уже смирились с победой нового-старого управленца Игоря Терехова, который решил не особо "заморачиваться" с рекламой.

31 октября в Харькове будут голосовать за нового мэра

Предвыборный Харьков

В Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу

Предвыборная агитация Игоря Терехова

Предвыборная агитация Михаила Добкина

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"