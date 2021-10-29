Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
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Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в октябре.
В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.
Арест Саакашвили
1 октября стало известно, что арестован украинский политик и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
Задержали Саакашвили в Тбилиси накануне проведения местных выборов на конспиративной квартире. После этапирования в колонию Михеил Саакашвили прошел обследование у медиков и объявил голодовку. Кроме того, сам Саакашвили считает, что его хотят убить, а его жизнь находится под угрозой.
Политику грозят два тюремных срока — 3 и 6 лет, а также два судебных процесса.
"Телеграф" побывал возле тюрьмы в городе Рустави, где содержат Саакашвили, но возле здания не было и намеков на митинги сторонников политика:
Съезд "Слуги народа" в Трускавце
В начале октября состоялся съезд "слуг народа". В Трускавце собрались почти все самые видные представители власти.
Члены монокоалиции собирали подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумова, которого так и не позвали на встречу. На съезде присутствовал также президент Владимир Зеленский.
Политики отдыхали и развлекались в элитных отелях три дня. Состоялось награждение лучших нардепов, а Давид Арахамия даже исполнил свой DJ-set.
Правда, впоследствии нардеп был замечен в Верховной Раде с перебинтованной рукой. Позже Арахамия признался, что это "спортивная травма", он получил ее, когда катался на багги во время отдыха с коллегами из "Слуги народа".
Отставка Разумкова
7 октября Верховная Рада 284 голосами отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова.
Депутаты от «Слуги Народа» дали 215 голосов, «Батькивщина» — 20, Партия «За будущее» — 19 «Голос» — 6, «Доверие» — 18 и еще 6 «за» было от внефракционных парламентариев. Фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержали отставку Разумкова.
Сам же Разумков утверждает, что причиной снятия с поста стала его принципиальная позиция по ряду принципиальных для власти вопросов и стремление придерживаться закона в их решении.
Некоторым депутатам голосование за снятие спикера далось сложно. Так, некоторые политики чуть не уснули, другие же эмоционально выступали.
Уже 8 октября парламент поддержал кандидатуру Стефанчука на пост председателя Верховной Рады. Назначение Стефанчука поддержал 261 депутат, против были только трое.
Скандал с Третьяковой
8 октября стало известно о смерти народного депутата Андрея Полякова. Политик умер ночью в такси при загадочных обстоятельствах. Предположительно – в результате острой коронарной недостаточности.
Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова грубо высказалась в депутатском чате о смерти коллеги. По ее словам, "на одного врага стало меньше". Дело в том, что ранее Полякова исключили из фракции "Слуга народа", тот долго критиковал действующую власть.
Депутаты возмутились словами коллеги и просили отстранить ее от участия в заседаниях, однако на деле скандал ничем не закончился — Третьякова просто вернулась на рабочее место в Раде.
Марш ко Дню защитников и защитниц Украины
14 октября в Украине отмечали государственный праздник, который с этого года называется Днем защитников и защитниц Украины. Кроме того, в этот день праздновали Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.
В центре Киева в этот день прошел Марш защитников Украины, Марш нации и Марш славы УПА. Однако в конце концов колонны объединились.
В шествиях принимали участие ветераны войны в Донбассе, украинские националисты и простые граждане. Организовали мероприятия представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора".
В руках у участников Марша флаги Украины и красно-черные флаги, а также знамена с символикой "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Братства", "Сокола", "Движения ветеранов Киева" и ряда других националистических организаций, а также таблички с названиями городов.
Митинг антивакцинаторов возле Рады
19 октября антивакцинаторы устроили митинг под стенами парламента. На протест собрались верующие УПЦ МП, они выступали против обязательной вакцинации.
Участники принесли плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам", "Защитим наших детей". Как считают организаторы и участники, "вакцинация – грех".
Протестующие были без масок и не сохраняли дистанцию, зато принесли деревянные кресты, а священник отслужил молебен.
Вследствие СНБО выяснила, что РФ запустила информационную операцию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.
Коронавирусная катастрофа
В октябре ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшилась. В течение месяца фиксировали антирекорды по суточной заболеваемости и смертности. В последние дни октября выявляли свыше 25 тысяч случаев заражения COVID-19.
В ближайшее время врачи прогнозируют медицинский коллапс, ведь ежедневно в Украине госпитализируют тысячи людей. Уже в некоторых регионах больницы переполнены и не хватает мест для тяжёлых больных. Как отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, на сегодня 95% госпитализированных — это не вакцинированные люди.
Многие области попали в "красную" зону карантина. Власти ввели ограничения для невакцинированных граждан.
Так, с 1 ноября в Киеве начнет действовать локдаун — без отрицательного теста или COVID-сертификата будет запрещено посещать кафе, гостиницы, спортзалы. В общественный транспорт будут также пускать только с сертификатом или тестом.
Смертельное ДТП в Харькове
Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286, суд взял под стражу без права на залог виновника аварии Николая Харьковского.
Спустя пару дней после аварии о трагедии на этом месте напоминают только следы от шин на тротуаре. Все обломки ДТП убрали, а поврежденные дорожные знаки заново установили.
Предвыборный Харьков
А тем временем харьковчане выбирают мэра. В досрочных выборах, назначенных на 31 октября 2021 года, принимают участие 10 кандидатов. Всего их было зарегистрировано 13, но несколько человек уже сняли свои кандидатуры.
Следует отметить, что в центре предвыборной кампании так и остался Геннадий Адольфович Кернес, на которого равняются два самых активных кандидата — Игорь Терехов и Михаил Добкин.
В городе подозрительно спокойно, такое ощущение, что харьковчане уже смирились с победой нового-старого управленца Игоря Терехова, который решил не особо "заморачиваться" с рекламой.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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