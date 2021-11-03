Укр

Стало известно, будут ли украинцам платить после вакцинации против COVID-19

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
696
Радуцкий назвал главные плюсы вакцинации в Украине Новость обновлена 03 ноября 2021, 13:34
Радуцкий назвал главные плюсы вакцинации в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования считает, что сейчас нужно помочь представителям бизнеса

Пока в центре Киева продолжается массовый митинг против вакцинации в Украине, стало известно, допускают ли власти материальное поощрение после прививки от коронавируса, чтобы остановить столь активное его распространение в нашей стране.

Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом" заявил, что доплачивать людям в Украине за вакцинацию было бы неправильно. Более целесообразным, по его словам, было бы помочь бизнесменам, доход которых падает из-за ограничений карантина. 

"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, — я считаю, это неправильно", — говорит Радуцкий.

Он напоминает о плюсах вакцинации в Украине:

  • все прививки бесплатны и соответствуют европейским и мировым стандартам;
  • право выбора препарата;
  • статистика, которая гласит, что 93% пациентов реанимации — невакцинированные люди.

Напомним, в Украине очень бурно реагируют на митинг антивакцинаторов, который глава Минздрава Виктор Ляшко назвал насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса.

Теги:
#Выплаты #Вакцинация #Михаил Радуцкий #Коронавирус
На протесте многие участники - без масок
Киев
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19