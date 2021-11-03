Стало известно, будут ли украинцам платить после вакцинации против COVID-19

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования считает, что сейчас нужно помочь представителям бизнеса

Пока в центре Киева продолжается массовый митинг против вакцинации в Украине, стало известно, допускают ли власти материальное поощрение после прививки от коронавируса, чтобы остановить столь активное его распространение в нашей стране.

Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом" заявил, что доплачивать людям в Украине за вакцинацию было бы неправильно. Более целесообразным, по его словам, было бы помочь бизнесменам, доход которых падает из-за ограничений карантина.

"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, — я считаю, это неправильно", — говорит Радуцкий.

Он напоминает о плюсах вакцинации в Украине:

все прививки бесплатны и соответствуют европейским и мировым стандартам;

право выбора препарата;

статистика, которая гласит, что 93% пациентов реанимации — невакцинированные люди.

Напомним, в Украине очень бурно реагируют на митинг антивакцинаторов, который глава Минздрава Виктор Ляшко назвал насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса.