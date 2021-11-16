"Слышим, что все заболеем вторично": врач оценил шанс снова заразиться коронавирусом

Доктор считает, что слухи о вторичной болезни для 100% или даже 50% населения очень преувеличены

Украинцы могут заболеть коронавирусом повторно через какое-то время, однако эти цифры не будут масштабными.

Об этом говорит главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий, который опросил многотысячную аудиторию в соцсетях о первичном и повторном заражении ковидом в последние два месяца пандемии.

Всего в опросе приняли участие почти 6000 респондентов ("Телеграмм" и "Фейсбук"), и большинство из них болели коронавирусом с подтвержденным ПЦР-тестом только один раз.

Невзирая на то, что опрос охватил исключительно узкую аудиторию — подписчиков Жиравецкого, он показывает, что риск повторного инфицирования не так уж и велик.

"Даже если у нас есть больше случаев повторного заражения – это не 50% и даже не 10%, а максимум 1%, из которых в стационар попадет максимум каждый 20-й, то есть 5%, — рассуждает доктор. — Вот такая она современная статистика. А мы слышим, что все заболеем гарантированно вторично".

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное утверждение.

Напомним, иногда после тяжелого течения коронавируса может произойти повторное воспаление легких: это происходит на 10-14 день после болезни.