"Скатились" вниз: как продвигается борьба Украины с коронавирусом на фоне других стран

Увы, мы все еще входим в тройку лидеров по смертности от ковида как в Европе, так и во всем мире

Еще недавно Украина была в тройке европейских "лидеров" по коронавирусу и входила в топ-5 стран с наихудшей ситуацией в мире. Теперь же, по состоянию на 24 ноября, когда зафиксировано 14 325 случаев коронавируса, ситуация стабилизировалась и по некоторым показателям даже улучшилась.

По информации Минздрава, который ссылается на статистический ресурс Worldometers, Украина находится на 11 месте в мире и на 9-м — в Европе по количеству инфицирований ковидом за сутки.

Украина опустилась на 9 место по инфицированию коронавирусом в Европе

Впрочем, по смертности Украине все еще на "первых" позициях: на втором — в Европе, и на третьем месте — в мире.

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Напомним, ранее врач ответил, есть ли шанс не заразиться коронавирусом дома, если кто-то из родных уже болеет.