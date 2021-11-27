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В Минздраве ответили, когда пациенту с коронавирусом нужно делать КТ легких

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Некоторым людям без этого вида диагностики не обойтись
Некоторым людям без этого вида диагностики не обойтись

КТ легких нужно делать не во всех случаях ковида

Определить тяжесть коронавируса, который в последнее время может протекать даже без температуры и с нормальной сатурацией, можно только благодаря лабораторной диагностике — анализам, УЗИ или КТ легких.

В Минздраве говорят, что при подозрении на COVID-19 врач должен направить пациента на тестирование. И если результат ПЦР положительный, но человек чувствует себя хорошо, томограмму легких можно не делать. 

В вопросе направления на КТ, продолжают эксперты Минздрава, семейным врачам нужно опираться на общее состояние человека, сатурацию, температуру и дыхание.

Таким образом, КТ стоит делать, если:

  • по какой-то причине нет возможности сделать ПЦР-тест;
  • во время дыхательной недостаточности;
  • при общем тяжелом состоянии пациента. 

Отметим, что ранее 5-6 дня заболевания медики проводить компьютерную томографию или рентген не рекомендуют, так как пневмония обычно может развиться позже. 

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #КТ #Компьютерная томография
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