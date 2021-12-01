Нужна ли новая вакцина от "Омикрона" и от чего спасут имеющиеся: ученые сделали заявление

Ученые предполагают. что прививки помогут предотвратить тяжелое течение болезни и смерть в результате "Омикрона"

ВОЗ сделала заявление о том, что потребности в новой вакцине от коронавируса штамма "Омикрон" на данный момент нет, однако существующие все же немного доработают. Вместе с тем ученые также заявили, что именно иммунизация с помощью антиковидных прививок является лучшей защитой и куда более эффективнее, чем выработка антител естественным образом во время болезни.

По словам доктора Ониема Огбуагу — специалиста по инфекционным заболеваниям Йельской школы медицины (является основным инвестором клинических испытаний вакцины Pfizer), которую цитирует Healthline, чем больше людей будут вакцинированы, тем меньше опасных штаммов коронавируса появится в будущем.

"Мы действительно знаем, что вакцины обеспечивают гораздо более надежную защиту от вируса", — говорит Огбуагу, добавляя, что это касается и "Омикрона".

Тем временем медики из Стэнфорда говорят, что не исключено некоторое снижение эффективности против симптоматической картины "Омикрона". Однако прививки помогут предотвратить тяжелое течение болезни и смерть.

Напомним, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выделила симптомы новой мутации ковида.