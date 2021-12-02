"Проблемы" с кровью после коронавируса: врач объяснил, какие анализы после COVID-19 будут не в норме

Эксперт советует не пугаться результатов ОАК, которые могут напоминать картину других тяжелых болезней

При коронавирусе абсолютно все пациенты сдают по назначению семейного доктора общий анализ крови (ОАК), чтобы врач посмотрел, какой процесс происходит в организме. Но нередко результаты, которые приходят напрямую инфицированному, пугают человека существенным отклонением показателей от нормы.

Главврач одной из клик Львова Тарас Жиравецкий объяснил, что пугаться такой картины не стоит.

"Многие пациенты выполняют общий анализ крови при ковиде. Что они видят: падение лейкоцитов, а также изменение формулы крови. На практике, в принципе, мы — врачи — не видим сильных изменений, которые влияли бы на тактику лечения именно по общему анализу крови. Разве что мы видим поднятие показателей СОЭ (скорость оседания эритроцитов — ред), если говорить о 6-8 днях болезни. Однако сильный скачек не означает более сильное воспаление в организме", — говорит Тарас Жиравецкий.

Помимо падения лейкоцитов, продолжает доктор, ниже нормы могут быть и тромбоциты. Если падение значительное — это может быть непрямым показателем начала цитокинового шторма (сильного воспаления легких), однако не всегда.

Впрочем, по словам Жиравецкого, результат ОАК может резко измениться, если пациента лечат стероидными гормонами: резко увеличивается количество лейкоцитов и тромбоцитов.

Так, если сдать кровь на 14-15 день после болезни после лечения гормонами, могут быть в разы повышены лейкоциты и тромбоциты. Однако Жиравецкий советует не пугаться и не "списывать картину не лейкоз и прочие проблемы с кровью".

"Не стоит паниковать, лучше просто пересдать кровь через некоторое время. К примеру, СОЭ опускается очень медленно — около трех недель. Так что прошу советоваться с врачами насчет результатов ваших анализов и не пугаться", — говорит медик, напоминая, что самым важным анализом при ковиде является С-реактивный белок, который нужно сдавать каждые 2-3 дня болезни для контроля динамики и чтобы не упустить ухудшение.

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