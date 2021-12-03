Не только хронические болезни: ученые назвали особенность, которая влияет на заражение COVID-19

Эксперты говорят, что больше всего ковид коснулся чернокожих людей и жителей Южной Азии

В Великобритании ученые, которые исследуют характер инфицирования коронавирусом, начиная с его первой волны, пришли к выводу, что среди факторов риска есть и этническая принадлежность того или иного человека.

Соответствующий отчет, подготовленный по заказу правительства Великобритании, обнародовало BBC.

Медики говорят, что больше всего от пандемии пострадали чернокожие люди и жители Южной Азии. Кроме того, все волны ковида сильно зацепили города с низким уровнем жизни.

Помимо возраста и хронических болезней, в отчете говорится и о таких факторах риска:

профессия человека (больше всего страдают медики, таксисты и т.д.);

размер семьи, особенно, когда вместе живут несколько поколений: бабушки, дедушки и внуки;

жители густонаселенных районов с плохим качеством воздуха и высоким уровнем депривации.

Отчет также показал, что белокожие люди реже болеют коронавирусом, так как именно они больше вакцинированы.

Данные подтверждает статистика привитых людей возрастом старше 50-ти за ноябрь:

Статистика вакцинации по этнической принадлежности

Напомним, что ученые, которые исследуют характер нового штамма "Омикрон", сделали открытие и рассказали, как болезнь протекает о вакцинированных и тех, кто прививку пока не сделал.