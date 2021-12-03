Не только хронические болезни: ученые назвали особенность, которая влияет на заражение COVID-19
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Эксперты говорят, что больше всего ковид коснулся чернокожих людей и жителей Южной Азии
В Великобритании ученые, которые исследуют характер инфицирования коронавирусом, начиная с его первой волны, пришли к выводу, что среди факторов риска есть и этническая принадлежность того или иного человека.
Соответствующий отчет, подготовленный по заказу правительства Великобритании, обнародовало BBC.
Медики говорят, что больше всего от пандемии пострадали чернокожие люди и жители Южной Азии. Кроме того, все волны ковида сильно зацепили города с низким уровнем жизни.
Помимо возраста и хронических болезней, в отчете говорится и о таких факторах риска:
- профессия человека (больше всего страдают медики, таксисты и т.д.);
- размер семьи, особенно, когда вместе живут несколько поколений: бабушки, дедушки и внуки;
- жители густонаселенных районов с плохим качеством воздуха и высоким уровнем депривации.
Отчет также показал, что белокожие люди реже болеют коронавирусом, так как именно они больше вакцинированы.
Данные подтверждает статистика привитых людей возрастом старше 50-ти за ноябрь:
Напомним, что ученые, которые исследуют характер нового штамма "Омикрон", сделали открытие и рассказали, как болезнь протекает о вакцинированных и тех, кто прививку пока не сделал.
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