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Не только хронические болезни: ученые назвали особенность, которая влияет на заражение COVID-19

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Этническая принадлежность - еще одна особенность коронавируса при выборе "носителей" Новость обновлена 03 декабря 2021, 12:09
Этническая принадлежность - еще одна особенность коронавируса при выборе "носителей"

Эксперты говорят, что больше всего ковид коснулся чернокожих людей и жителей Южной Азии

В Великобритании ученые, которые исследуют характер инфицирования коронавирусом, начиная с его первой волны, пришли к выводу, что среди факторов риска есть и этническая принадлежность того или иного человека. 

Соответствующий отчет, подготовленный по заказу правительства Великобритании, обнародовало BBC.

Медики говорят, что больше всего от пандемии пострадали чернокожие люди и жители Южной Азии. Кроме того, все волны ковида сильно зацепили города с низким уровнем жизни. 

Помимо возраста и хронических болезней, в отчете говорится и о таких факторах риска:

  • профессия человека (больше всего страдают медики, таксисты и т.д.);
  • размер семьи, особенно, когда вместе живут несколько поколений: бабушки, дедушки и внуки;
  • жители густонаселенных районов с плохим качеством воздуха и высоким уровнем депривации.

Отчет также показал, что белокожие люди реже болеют коронавирусом, так как именно они больше вакцинированы.

Данные подтверждает статистика привитых людей возрастом старше 50-ти за ноябрь:

Статистика вакцинации по этнической принадлежности
Статистика вакцинации по этнической принадлежности

Напомним, что ученые, которые исследуют характер нового штамма "Омикрон", сделали открытие и рассказали, как болезнь протекает о вакцинированных и тех, кто прививку пока не сделал.

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Теги:
#Великобритания #Исследование #Коронавирус
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