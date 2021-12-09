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Невакцинированных от коронавируса украинцев начнут отстранять от работы: в Минздраве озвучили нюансы

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Не вакцинированных работников отстранят от работы Новость обновлена 09 декабря 2021, 13:17
Не вакцинированных работников отстранят от работы

В Украине начали действовать новые ковид-ограничения для некоторых работников

С 9 декабря в Украине вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, согласно которому в стране расширили список профессий, для представителей которых вакцинация является обязательным условием. Официальный документ предусматривает отстранение от работы сотрудников, у которых нет хотя бы одной дозы вакцины, и зарплата за ними сохраняться не будет.

Об этом в четверг, 9 декабря, в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Игорь Кузин.

Так, кроме педагогов и государственных служащих, вакцинация теперь обязательна для:

  • работников ведомственных государственных заводов, исследовательских центров и других предприятий из списка центральных органов исполнительной власти;
  • работников учреждений, предоставляющих социальные услуги и соцзащиту для детей, а также учреждений, специализирующихся на реабилитации;
  • работников государственных стратегических предприятий: "Укрзализныци", "Укроборонпрома", "Нефтегаза", "Укрнефти", "Чернобыльской АЭС", Харьковоблэнерго", "Николаевского судостроительного завода", аэропорта "Борисполь", комбинатов хлебопродуктов, "Укрпочты", "Южмаша", "Института Патона" и "Сбербанка".

Отметим, что теперь вакцинированными должны быть и проводники поездов, давно проверяющие наличие ковид-сертификатов у пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал о том, помогают ли в мире вакцины от нового мутированного штамма коронавируса под названием "Омикрон", который месяц назад появился в Южной Африке и быстро распространился среди других стран.

Теги:
#Укрзализныця #Минздрав #Увольнение #Укрпочта #Вакцинация #Коронавирус #Работник #Устранение
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