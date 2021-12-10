Глава НАПК вот-вот начнет бороться с коррупцией, — журналист Бойко

Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2021 ознаменовался окончательным и безвозвратным успехом в преодолении этого позорного явления, которое до 16 апреля 2015 разъедало Украину.

Об этом в блоге пишет журналист Владимир Бойко.

"Конечно, за последние шесть с половиной лет, то есть с момента назначения директором НАБУ легенды украинской прокуратуры Артема Сытника, системная коррупция в Украине была истреблена под корень. Но оставались отдельные негативные проявления, которым 9 декабря 2021 был дан решительный бой.

Во-первых, в этот день Соединенные Штаты ввели санкции против трех последних коррупционеров, обнаруженных в Украине. Нет, ими стали не руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский, старший детектив НАБУ Олег Борисенко и детектив Дмитрий Литвиненко, которые вместе со "свинарчуками" с участием "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко разворовывали средства "Укроборонпрома" и "Укрзализныци". И даже не старший детектив НАБУ Александр Клименко, который в течение двух лет саботировал расследование проделок "свинарчуков". Более того – именно в Международный день борьбы с коррупцией временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин выступила с пылкой речью, требуя немедленно назначить этого Клименко руководителем САП. Точнее, фамилию Клименко миссис Квин публично не назвала, понимая, что это было бы слишком, она лишь потребовала немедленно завершить конкурсный отбор главы САП, но ее близкий друг Шабунин регулярно ходит к членам Комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и от имени Квин грозит им американскими санкциями в случае, если до конца 2021 года Клименко не будет назначен заместителем генерального прокурора-руководителем САП.

На самом деле тремя крупнейшими коррупционерами Украины оказались адвокат Андрей Портнов, который регулярно клеймит любимых профессиональных общественных активистов американского посольства, председатель КСУ Александр Тупицкий, который не согласен с тем, что один из величайших лидеров мира (с) может по своему усмотрению в любое момент издавать и отменять указы о назначении судей, а также, как ни странно, супруга господина Тупицкого. Наверняка, готовя список украинских коррупционеров, миссис Квин посмотрела спросонья на Шабунина и пришла к выводу, что коррупция распространяется половым путем и, на всякий случай, включила в санкционный список мадам Тупицкую.

Но настоящим апофеозом антикоррупционного праздника стало сообщение, распространенное накануне Национальным агентством по предотвращению коррупции, о том, что народный депутат Виктор Медведчук не указал в декларации стоимость земельного участка площадью более 6 гектаров с размещенным на нем домом площадью 2,9 тыс. кв. м. Кроме того, Медведчук не указал стоимость 4-х автомобилей, стоящих в домашнем гараже. Правда, в информационном сообщении сказано, что Медведчук еще и не указал стоимость земельного участка в Крыму, а также еще 6 принадлежащих его жене автомобилей, но, согласно Справке №819/21 о результате проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, Медведчук не указал стоимость именно земельного участка в Киеве и 4 автомобилей, мотивировав свою неосведомленность тем, что у него не сохранились документы о получении права собственности. Впрочем, это не помешало НАПК сделать вывод о наличии в действиях Медведчука признаков преступления, направив в Офис генерального прокурора материалы для регистрации уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

Можно, пожалуй, порадоваться Медведчуку, который не помнит стоимость семейного автопарка и не ведет финансового учета всех своих поместий. Потому что это Сытник может декларировать безошибочно, поскольку у него только двухкомнатная квартира в Броварах, которую ему подарила гражданка Винокурова в обмен на закрытие уголовного дела, автомобиль и оформленный на жену земельный участок в Севастополе. Правда, этот участок Сытник давно продал по российским законам, но вырученные деньги не задекларировал, поскольку обманул и украинские власти, и российские (согласно договору купли-продажи земля была продана за российские рубли в сумме, эквивалентной 15 тысячам долларов США, что меньше реальной цены, минимум, в 10 раз), а потому продолжает указывать в декларации наличие у него давно проданной крымской земли.

Однако теперь главе НАПК Александру Новикову придется проявить принципиальность. Если Александр Федорович увидел преступное посягательство в декларации Медведчука, то, будучи честным человеком, обязательно направит в Офис генерального прокурора и материалы на Сытника.

Более того, автор этих строк с целью помочь главе НАПК в его неусыпных антикоррупционных потугах составил целый список лиц, занимающих особо ответственное положение и которые, как и Медведчук, не указали в своих декларациях стоимость принадлежащего им имущества.

Начнем с заместителей председателя НАПК. Так, заместитель Новикова Пресняков И. Е. в ежегодной декларации за 2020 год (представлена ​​29.03.2021) в 6 разделе (порядковый №1) указал, что ему не известна стоимость собственного автомобиля марки Honda Jazz, который он приобрел 11.10.2014. А заместитель председателя НАПК Сухоставец Р.М. в ежегодной декларации за 2020 год (поданная 27.03.2021) в 3 разделе (порядковый №3) указал, что ему не известна стоимость собственного земельного участка площадью 3400 м. кв., который он приобрел 07.06.2002 и расположен в с. Сиробабино Лебединского района Сумской области.

Верю, что узнав об этом Александр Федорович лично отведет Преснякова и Сухоставца в Печерский райсуд для рассмотрения совершенного ими коррупционного правонарушения.

Но не только Медведчук, Пресняков и Сухоставец не указали в декларациях стоимость своего имущества. В ежегодной декларации за 2020 год (подана 31.03.2021) Зеленский В. А., работающий президентом в Офисе Андрея Борисовича Ермака, в 3 разделе (порядковый №5) указал, что ему не известна стоимость квартиры в Киеве площадью 198, 6 м. кв., которую он приобрел 28.12.2009.

Глава СБУ Баканов И.Г. в ежегодной декларации за 2020 год (приведена 31.03.2021) в 3 разделе (порядковые №6, 7, 8) указал, что ему не известна стоимость двух земельных участков площадью 1502 и 891 кв.м. и дома площадью 345,6 кв. м., которые находятся в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области. Эти участки и дом он приобрел 26.12.2006 и 15.06.2020 соответственно. Особо хочу обратить внимание главы НАПК на то, что дом неизвестной стоимости Баканов приобрел, уже занимая должность главы СБУ.

Премьер-министр Украины Шмигаль Д.А. в ежегодной декларации за 2020 год (поданная 29.03.2021) в 3 разделе (порядковый №5) указал, что графа "стоимость" почему-то "не применяется" к его земельному участку общей площадью 2200 кв. м., расположенной в с. Хоросница Мостиского района Львовской области и которую он приобрел 13.07.2009.

Первый заместитель генерального прокурора Говда Р.М. в исправленной ежегодной декларации за 2020 год (подана 01.04.2021) в 3 разделе (порядковый №1) отметил, что ему не известна стоимость собственного земельного участка площадью 450 м. кв., который он приобрел 24.11.2009 и расположен в с. Ивановка Житомирского района Житомирской области.

Секретарь СНБО Данилов О.М. подал 31.03.2021 г. ежегодную декларацию за 2020 год (исправленную), в разделе которой "Объекты недвижимости" определил стоимость своей квартиры (дата обретения права 06.04.2007) общей площадью 203,9 кв.м. в Киеве пометкой "неизвестно".

И. о. директора Государственного бюро расследований Сухачев А.А. в ежегодной декларации за 2020 год (подал 31.03.2021) не указал стоимость земельного участка общей площадью 1000 кв. м., которая расположена в с. Фасова Макаровского района Киевской области (дата обретения права 23.06.2010).

Поэтому теперь у главы НАПК есть все возможности доказать, что его контора не зря потребляет в год более 800 млн. грн. из государственного бюджета и способна ловить не только мыши, но и коррупционеров. Ожидаем, что Александр Федорович в ближайшие дни передаст Офису генерального прокурора не только материалы относительно Медчедчука, но и в отношении Зеленского, Баканова, Шмыгаля, Данилова, Говды, Сухачева и, конечно же, Преснякова и Сухоставца.

А главное, верим, что председатель НАПК наконец рассмотрит материалы служебного расследования, которое еще весной 2019 года было проведено Управлением внутреннего контроля НАБУ. Эти материалы направлены в НАПК с выводом, что в действиях руководителя Главного подразделения детективов Калужинского и детектива Литвиненко, которые вместе со свинарчанами разворовывали средства "Укроборонпрома" и "Укрзализныци", имеются признаки коррупционного правонарушения. Но Александр Федорович пока эти материалы не рассмотрел – настолько был занят поиском компромата на Медведчука и Тупицкого. Если глава НАПК не сможет найти у себя эти материалы, пусть обращается ко мне – я всегда рад ему помочь".