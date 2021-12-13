"Вовину тысячу" за вакцинацию от COVID-19 можно будет потратить на лекарства, но это касается не всех

Потратить деньги на лекарственные средства можно будет уже в январе

В Украине уже с 19 декабря начнут выдавать 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Ее можно будет потратить на покупку билетов на поезд или самолет, книг, билетов в театры/музеи/кино и лекарств, однако последний пункт будет касаться только четко определенной категории граждан.

О расширении списка услуг в понедельник, 13 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, тысячу за вакцинацию получат все украинцы, которые сделают две прививки от COVID-19 и для молодежи это будет "приятным стимулом" вакцинироваться. При этом выдачей этих денег хотят поддержать сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от последствий коронавируса.

Поэтому 1000 гривен через "еПоддержку" позволят потратить на креативный сектор — театры, музеи, кино, транспортную сферу — авиацию и железную дорогу, а также на покупку книг.

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Кроме того, власти решили добавить в этот перечень покупку лекарственных средств, однако воспользоваться опцией смогут только граждане в возрасте 60+. Использовать средства за вакцинацию в этом направлении можно будет уже с января 2022 года.

Напомним, анонсированная Зеленским программа помощи пострадавшим от коронавируса отраслям экономики, в ходе которой вакцинированные украинцы смогут получить одну тысячу гривен стартует уже с 19 декабря. А некоторые банки уже дают возможность создать специальную карту для получения этих денег.