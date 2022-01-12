Коронавирус vs туберкулез: схожие симптомы болезней и как не пропустить чахотку
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При обеих болезнях могут быть кашель, одышка, утомляемость и даже кровохарканье. Однако есть и отличия
Навязчивый кашель, который является главным признаком коронавируса, из-за пандемии часто приписывают именно данному недугу. Однако из-за этого украинцы могут пропустить другое распространенное в нашей стране заболевание — туберкулез, которому характерны похожие симптомы.
Как распознать ту или другую болезнь рассказали в Минздраве Украины.
Эксперты говорят, что коронавирус и туберкулез очень отличаются по инкубационному периоду: если первый вирус проявляется остро спустя 3-5 дней, то вторая болезнь может растянуться по проявлению на недели и даже месяцы после заражения.
Впрочем, симптомы могут быть похожи:
- Слабость. У пациента с коронавирусом она может присутствовать как в разгар болезни, так и после нее. Общая утомляемость и снижение работоспособности характерны и для туберкулеза.
- Температура. Коронавирус может протекать как с жаром (свыше 38 градусов), так и без него. Для туберкулеза характерен субфебрилитет 37-37,2 градусов, в тяжелых случаях температура поднимается выше.
- Вес. При туберкулезе человек худеет, а по ночам сильно потеет во сне. Для ковида данные симптомы не характерны.
- Кашель и одышка характерны для обеих болезней (при коронавирусе в легкой форме их может не быть).
- Кровохарканье — при тяжелых формах коронавируса и туберкулеза, если легкие сильно поражены.
- Изменение психологического состояния человека — еще одна общая черта.
Естественно, поставить тот или иной диагноз может только врач после лабораторных исследований. И обращаться за помощью нужно при любом недуге: как при коронавирусе, так и при туберкулезе.
Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.
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