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Коронавирус vs туберкулез: схожие симптомы болезней и как не пропустить чахотку

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Коронавирус схож с туберкулезом по симптоматике, однако есть характерные отличия Новость обновлена 12 января 2022, 15:01
Коронавирус схож с туберкулезом по симптоматике, однако есть характерные отличия

При обеих болезнях могут быть кашель, одышка, утомляемость и даже кровохарканье. Однако есть и отличия

Навязчивый кашель, который является главным признаком коронавируса, из-за пандемии часто приписывают именно данному недугу. Однако из-за этого украинцы могут пропустить другое распространенное в нашей стране заболевание — туберкулез, которому характерны похожие симптомы.

Как распознать ту или другую болезнь рассказали в Минздраве Украины.

Эксперты говорят, что коронавирус и туберкулез очень отличаются по инкубационному периоду: если первый вирус проявляется остро спустя 3-5 дней, то вторая болезнь может растянуться по проявлению на недели и даже месяцы после заражения.

Впрочем, симптомы могут быть похожи:

  • Слабость. У пациента с коронавирусом она может присутствовать как в разгар болезни, так и после нее. Общая утомляемость и снижение работоспособности характерны и для туберкулеза.
  • Температура. Коронавирус может протекать как с жаром (свыше 38 градусов), так и без него. Для туберкулеза характерен субфебрилитет 37-37,2 градусов, в тяжелых случаях температура поднимается выше.
  • Вес. При туберкулезе человек худеет, а по ночам сильно потеет во сне. Для ковида данные симптомы не характерны.
  • Кашель и одышка характерны для обеих болезней (при коронавирусе в легкой форме их может не быть).
  • Кровохарканье — при тяжелых формах коронавируса и туберкулеза, если легкие сильно поражены.
  • Изменение психологического состояния человека — еще одна общая черта.

Естественно, поставить тот или иной диагноз может только врач после лабораторных исследований. И обращаться за помощью нужно при любом недуге: как при коронавирусе, так и при туберкулезе.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.

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Теги:
#Минздрав #Туберкулез #Симптомы #Коронавирус
Коронавирус схож с туберкулезом по симптоматике, однако есть характерные отличия
Общество
Коронавирус vs туберкулез: схожие симптомы болезней и как не пропустить чахотку
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