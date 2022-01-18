Для военных баз: украинцы начали передавать землю в собственность НАТО (фото)

Активисты готовы передать свои участки в пожизненное пользование

Военная угроза, исходящая со стороны Российской Федерации, заставляет все больше украинцев задуматься о необходимости вхождения в НАТО. Некоторые даже пытаются самолично ускорить этот процесс — с помощью передачи Альянсу своих земельных участков.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на публикации в отдельных Telegram-каналах.

Так, по информации "Оперативний ЗСУ", первым "примкнуть" к Североатлантическому Альянсу весьма необычным способом решил житель одного из сел Харьковщины Олег Марченко. В своем заявлении на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга он указал, что передает организации в пожизненное пользование свой участок площадью 8,13 га.

Заявление Марченко

В качестве предложения по использованию земли Марченко предложил возвести на ней иностранную военную базу, из-за которых постоянно так переживают в Кремле.

Спустя неделю схожим документом поделился в личном канале и одесский активист, националист Демьян Ганул.

Его земельный участок немного поскромнее — всего 5,3 га, а расположен он в Кировоградской области. Однако Ганул, как и его харьковский единомышленник, готов предоставить землю для расположения на ней военной техники и личного состава армии НАТО.

Заявление Ганула

Вполне вероятно, что таким своеобразным флешмобом украинцы пытаются привлечь внимание власти к необходимости сближения с Альянсом.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинская армия способна быть даже страшнее, чем военные НАТО. Таким образом политик прокомментировал наращивание контингента на белорусско-украинской границе, которое происходит для противостояния вероятному появлению волны мигрантов.

Также "Телеграф" писал, что в России убеждены — Альянс с каждым днем "подбирается" все ближе к украинскому государству. Следовательно, это якобы может являться серьезной угрозой для РФ.

Впрочем, в украинском министерстве иностранных дел думают иначе. По словам Дмитрия Кулебы, Путину стоит посмотреть на собственное отражение в зеркало, дабы понять, что является причиной сближения военно-политической организации и Украины.