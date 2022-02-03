Как подготовиться к тесту на коронавирус: основные правила (инфографика)

Если не соблюдать эти правила, тест может дать ложный результат.

По Украине активными темпами распространяется штамм коронавируса "Омикрон", который своими симптомами очень напоминает острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Установить диагноз COVID-19 может только врач на основании теста (ПЦР или антиген), для которого требуется мазок из носоглотки.

Как объясняют в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо", к проведению теста на COVID-19 требуется специальная подготовка.

Как правильно подготовиться к сдаче теста на COVID-19?

Специалисты Минздрава советуют сдавать ПЦР-тест на коронавирус с самого утра. Очень желательно это делать сразу после ночного сна или в течение часа после него.

За 6 часов до тестирования запрещается употреблять какие-либо препараты для горла – речь как о таблетках для рассасывания, так и о спреях.

За 3-4 часа до теста запрещено есть, пить, жевать жвачку, есть конфеты, чистить зубы, полоскать ротовую полость ополаскивателем и даже курить.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию Инфографика: Telegram-канал "Коронавирус инфо".

В чем разница между ПЦР-тестом и антиген-тестом на COVID-19?

Различие этих двух тестов в скорости их проведения и некоторых нюансах.

ПЦР-тест делают в начале заболевания (наибольшая его чувствительность между 7 и 14 днем после инфицирования). Результат теста обычно готовят в течение суток после забора материала. Такой вид тестирования считается наиболее точным и служит основанием для постановки диагноза пациенту.

Антиген-тест (он же экспресс) эффективнее всего использовать на начальных стадиях заболевания, а результаты его исследования можно получить уже через 15 минут.

Для экспресс-теста и ПЦР-теста берут мазок из носоглотки или ротоглотки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав назвал пять симптомов, при которых нужно обязательно делать тест на коронавирус.