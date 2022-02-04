Военная техника идет к Украине: появляются все новые видео армии России
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Россияне признаются, что им страшно снимать увиденное на камеры и задаются вопросом: куда везут технику
Россия отвела часть войск от Украины, однако в то же время масштабные военные учения РФ и Беларуси продолжаются. Многочисленные любительские видео в интернете демонстрируют, что процесс переброски войск в районы, находящиеся рядом с границами Украины, происходят до сих пор.
Пользователь "Твиттера" под псевдонимом Игорь Гиркин на своей странице ежедневно публикует видео с боевой техникой, которые россияне выкладывают в сеть.
На них можно увидеть поезда, которые везут десятки танков и прочей техники к границам с Украиной в сопровождении вооруженных солдат. Причем автор видео, спрятавшись за деревом, признается, что ему даже страшно снимать увиденное.
"На войну поперли" — резюмирует второй очевидец, снимая со своего авто колонну военных грузовиков РФ.
А в Белгородской областью, которая граничит с Украиной и находится всего в 80 км от Харькова, замечено несколько десятков грузовиков, в которых, по всей видимости, в сопровождении полиции везут солдат.
Сами россияне при виде небывалого количества техники и машин с военными, которые идут от Воронежа к украинской границе, задаются вопросами: "Что же происходит на самом деле?"
Напомним, что в сети появилась новая карта дислокации российских войск на границе с Украиной, которых в феврале 2022 года скопилось беспрецедентное количество. Так, на карте можно увидеть 87 баз россиян, которые находятся максимально близко к нашим границам.
Также мы сообщали, что на границах с нашей страной продолжают развертывать палатки и стягивать военную технику, в частности — ракетные комплексы "Искандер-М".
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