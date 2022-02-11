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Жириновского отравил любовник: неожиданное заявление сделали в России (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Скандальный российский политик Владимир Жириновский Новость обновлена 11 февраля 2022, 14:32
Скандальный российский политик Владимир Жириновский

В российском Минздраве состояние политика оценивают как стабильное

У скандального российского политика Владимира Жириновского, которого несколько дней раньше госпитализировали в больницу, не коронавирус, его отравили. Именно такую версию озвучил политолог Валерий Соловей во время утреннего эфира программы "Эхо Москвы".

По его словам, лидер Либерально-демократической партии был отравлен солями таллия, которые содержались в медицинских препаратах, что тот принимал. Об этом говорится в докладе президенту России Владимиру Путину.

Также Соловей отметил, что инцидент решили не разглашать и не выносить на публику, ведь все происходило, "как в романах Агаты Кристи": в отравлении Жириновского подозревают одного из его любовников, который просто приревновал одиозного политика.

"Дело совсем не в тех прививках, которые он принял. Он хорошо переносил "Омикрон", ничего страшного с ним не происходило. И лечат его сейчас препаратами, которые выводят именно таллий из организма. Так что доступ к нему закрыт.", — сказал политолог.

Также он добавил, что давать прогнозы по дальнейшему возвращению скандального политика к работе не готов, ведь после такого вообще неизвестно, выживет ли лидер ЛДПР и сможет ли полноценно восстановиться.

Неожиданное заявление сделали в России по поводу болезни Жириновского

Между тем, в российском Минздраве уже успели прокомментировать состояние Владимира Жириновского и оценили его как стабильное, — пишут росСМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский политик не признает, что болен коронавирусом, ведь прививался восемь раз. Для того чтобы его полноценно лечить, медикам приходится колоть Жириновскому успокоительные.

Теги:
#Отравление #Владимир Жириновский #Коронавирус #Хвороба
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