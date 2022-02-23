Жириновского в России возвели в "пророки" из-за угроз Украине: подробности

В РФ считают, что у политика могут быть аналитические способности или инсайдерская информация

Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ненавидящий Украину, каким-то случайным образом предсказал новое вторжение России 22 февраля. Именно этой ночью в "признанные" Россией квазиреспублики Донбасса зашла очередная военная техника РФ после подписания указа о признании "Л-ДНР", что поставило под угрозу мир во всей нашей стране. В стране-агрессоре рассказали, как Жириновский смог "предсказать" такой поворот.

РосСМИ со ссылкой на пропагандистского политолога Андрея Суздальцева пишут, что кризис на Донбассе в конце февраля якобы будет на пике. А точность Жириновского, который заявил с трибуны об эскалации Украины 22.02.2022, якобы связана с его "большим политическим опытом и способностями аналитика". Кроме того, в РФ не исключают, что у Жириновского была инсайдерская информация и он просто обнародовал ее.

"Любовь политика к громким заявлениям работает таким образом, что, когда его предсказания сбываются, у них сразу появляется флер "пророчеств", — пишет российское издание.

Тем временем сам политик все еще в тяжелом состоянии после коронавируса: у него поражено 50-75% легких. Кроме того, у Жириновского выявили новые осложнения, в числе которых — двусторонний отит и анемия.

Напомним, Жириновский ранее высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела… нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.