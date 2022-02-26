Соотношение 17 к 1: названы потери Украины от вторжения России

Более тысячи человек получили ранения из-за нападения России.

В результате полномасштабного вторжения России погибли 198 украинцев, в том числе трое детей.

Об этом он сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"От рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", — написал министр.

Глава Минздрава отметил, что за три дня в Украине не закрылась ни одна больница, все медучреждения продолжают оказывать помощь. Он добавил: это касается не только войны России против Украины, но и коронавируса.

Также Ляшко сообщил, что 25 февраля в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика.

"Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем, и никогда не простим!", — написал глава Минздрава.

Напомним, что в Киеве и окрестностях ночью и утром 26 февраля шли интенсивные бои. На утро в Киеве насчитывалось более трех десятков человек пострадавших от обстрелов оккупантов.

В Офисе Президента заявили, что с момента вторжения погибли 3,5 тыс. российских военных, около 200 попали в плен.