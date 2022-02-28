Коктейль из бензина, сахара и соды: советы, как испортить технику врага

Автолюбители рассказали, как обычным людям "похимичить" с техникой страны-агрессора

Многие украинцы, как могут, помогают украинской армии справиться с наступлением армии РФ, которая уже 5-й день ведет войну на нашей мирной территории. Некоторые автомобильные сайты теперь публикуют советы, как вывести из строя вражескую технику.

В частности, по информации Аuto24, особенно это касается жителей тех населенных пунктов, где армия РФ оставила технику, а личный состав отправился в поисках еды. В последнем, пишет СМИ, солдатам лучше отказать, а с брошенной на время техникой — "похимичить".

Специалисты советуют:

смешивать дизтопливо с бензином в соотношении 4:1 (на 4 литра дизтоплива добавить 1 л бензина);

добавить моторное масло в дизель по максимуму;

в канистру можно добавить 2-3 горсти песка, земли, грязи, соли, соды;

смешать топливо с солевым раствором;

топливную систему "убьет" сахарный сироп;

эксперты советуют портить форсунки топливной системы так: вода, растворители, кислоты, щелочи, другие химические материалы

хлор в двигателе приведет к его ржавению.

Также автолюбители говорят, что есть и другие способы испортить технику врага. Помимо известных всем "коктейлей Молотова", можно использовать даже краску и пейнтбольные ружья — они закроют видимость на окнах и прицелах. А строительную пену советуют заливать в проемы двери и выхлопную трубу.

Важно! Решиться на данные действия можно лишь в том случае, если в технике РФ и рядом с ней никого нет и ничего не угрожает Вашей жизни.

Напомним, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.