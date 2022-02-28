Укр

Россияне начали наступление на юге Украины: подробности

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Вражеская техника Новость обновлена 28 февраля 2022, 20:39
Вражеская техника

Губернатор говорит, что агрессоров будут "жечь чем угодно"

Жителей Николаевской области предупреждают об угрозе вторжения российской армии в регион.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава областной государственной администрации Виталий Ким, большая колонна техники оккупантов вечером 28 февраля движется в регион. Известно, что россияне будут двигаться в двух направлениях.

"Готовьтесь, сегодня идут орки и нападают. Большая колонна техники по двум направлениям на подходе. Мужчины, готовьтесь все к оружию и жечь их чем угодно. Женщины — дома", — заявил Ким.

Напомним, война, которую объявил Украине президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля, длится уже пятый день. За это время украинские военные уничтожили сотни танков и бронетехники, десятки пушек, самолетов и вертолетов, а также тысячи человек личного состава. Еще сотни россиян в плену. Хотя враг продолжает наступать на Киев, Харьков, Херсон и другие города Украины, а также подло бомбить густонаселённые населенные пункты, бойцы ВСУ отважно дают отпор и не сдают свою территорию врагу.

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#Николаев #Россия #Война
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