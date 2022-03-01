Приложение "Воздушная тревога": в каких областях Украины оно уже действует

После установки приложения смартфон будет оповещать об угрозе громким звуком.

В связи с нарастанием угрозы со стороны российских оккупантов, наносящих по украинским городам ракетные удары, в Украине создали приложение "Воздушная тревога". Оно дает громкий сигнал на смартфон в случае угрозы в конкретном регионе.

Как сообщает "Госспецсвязи", скачать приложение можно в Play Market (для Android) и AppStore (для iOS).

После установки необходимо дать программе разрешение на отправку уведомлений и важных предупреждений, выбрать область, в которой хотите получать уведомления. Затем отслеживать начало и конец воздушных тревог.

Программа не требует персональных данных или данных о геолокации. Она отправляет громкие критические уведомления о тревоге, даже если включен беззвучный или ночной режим смартфона.

В Украине запустили приложение "Воздушная тревога"

В приложении уже доступны Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области. Однако список постоянно обновляется.

Добавим, что приложение "Воздушная тревога" совершенно новое и пока не в каждом из регионов работает корректно. Граждане писали, что местами оно не срабатывало, однако разработчики уже занимаются устранением неполадок.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими мобильными приложениями можно пользоваться, если в Украине из-за войны с Россией перестанет работать связь.