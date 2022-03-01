"Я тебя защищу, я с тобой": что нужно говорить детям при нахождении в укрытии и гуле сирен

Обязательно возьмите с собой любимую игрушку ребенка.

Украинская армия шестой день подряд мужественно отражает атаки российских оккупантов, которые бьют по городам с ракет. В это время мирное население просят скрываться в укрытиях гражданской защиты, чтобы сохранить жизнь. Конечно, во время войны в таких укрытиях находится много детей, нуждающихся в психологической поддержке.

Чтобы сделать пребывание детей в укрытиях более комфортным психолог Светлана Ройз в проекте Минобразования рассказала несколько простых правил.

Какие фразы нужно говорить детям?

Прежде всего нужно объяснить ребенку, что в стране война, но наша армия сильна и способна остановить врага.

"Наша армия очень сильна".

Когда звучат сирены, ребенок также должен понимать, зачем они нужны.

"Когда ты слышишь сирены, это значит, что наша армия рядом, она обнаружила опасность и борется с ней. И это значит, что о нашей безопасности заботятся".

Подчеркивайте ребенку то, что он в безопасности и вы сможете его защитить.

"Я взрослый, я тебя защищу, я с тобой. У нас есть план, я знаю, что делать. Смотри, сколько людей вместе, и как наша армия нас защищает".

Надо давать ребенку возможность испытать эмоции: страх, слезы, смех, панику. При этом обязательно подбадривать.

"Ты молодец, ты так хорошо справляешься. Ты мой герой, ты моя героиня".

Что нужно знать родителям, которые с детьми бегут в укрытие?

Возьмите с собой для ребенка любимую вещь или игрушку, которую можно сжимать в руке. Если малыши боятся, то пусть обнимают вас и сжимают крепко.

Делайте с ребенком упражнения – растяжение, потягивание, приседание и другие. Играйте в классики, прыгайте, играйте в телефоне. Можете вместе петь, рисовать, лепить пластилином, слаживать лего. Конечно, если эти вещи вы с собой взяли в укрытие.

Во время стресса важно дать ребенку конкретное поручение и возможность проявить эмоции.

Если ребенок бледный, раскачивается, не реагирует на контакт, следует растереть руки, мочки ушей, дать шоколад и сладкий черный чай. Взять на руки, покачать, начать петь песню, которую он помнит.

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