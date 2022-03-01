"Херсон взяли полностью? Нет, только х*р": юмор помогает бороться украинцам с оккупантами

С юмором легче бить оккупанта.

Украина уже шестой день подряд противостоит оккупационным войскам РФ, которые вторглись в нашу страну. ВСУ дает решительный отпор агрессору.

Сопротивление оказывает и мирное население: жители городов готовятся дать отпор оккупанту и запасаются "коктейлями Молотова", а кое-где украинцы останавливают российскую технику "голыми руками" – толпой.

Кроме того, борьба идет на всех фронтах. Украинцы бьют врага не только с помощью военной техники, но и юмором. А так же пытаются достучаться к российским солдатам и объяснить им, что они пришли убивать мирных людей.

Украинцы придумывать мэмы и фотожабы для поднятия боевого духа и массово распространяют в соцсетях.

Также в городах продолжают вывешивать билборды для русских военных, которых сравнивают с фашистами.

Как сообщалось, также украинцы не боятся русских захватчиков и угоняют военную технику к себе во двор. А в городе Купянск Харьковской области, который бывший мэр "сдал" российским захватчикам, местные атаковали российских военных.