"Есть одна вещь, которая остановит бойню": статья Фукуямы о войне путина с Украиной наделала шуму в сети

Поражение россии повлечет за собой гибель и путина, согласно прогнозу

Вторжение россии в Украину и постоянные атаки на мирные города вызвали реакцию многих мировых и украинских аналитиков. Одним из таких стал философ и политолог из США Френсис Фукуяма.

Он опубликовал колонку в Аmericanpurpose, где не только предсказал крах россии первым пунктом из прогнозов, но и указал на ошибки рф при планировании и одобрил решении США, которые вызвали споры в Украине.

Фукуяма считает, что в россии некорректно оценили отношение к ней в Украине. Он также заявил, что текущий переговорный процесс не принесет успеха, пока боевой дух армии рф не рухнет окончательно — настолько велики потери.

Что же до международной поддержки Украины он отметил, что Совбез ООН оказался бесполезным, а решения администрации президента США Джо Байдена не закрывать небо и не помогать с перебросом польским самолетов были правильные. Он отметил огромную цену, которую платит Украина, но с этим не справятся ни МИГи, ни зона без полетов: "Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле".

Одна из наиболее обсуждаемых частей прогноза — то, что кровавый диктатор владимир путин не переживет поражения.

В самой россии также многие обрадовались прогнозам Фукуямы, но считают, что часть из них — не реализуема.

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Ранее "Телеграф" писал, что путинские пропагандисты начинают публиковать многозначительные посты.