Укр

"Есть одна вещь, которая остановит бойню": статья Фукуямы о войне путина с Украиной наделала шуму в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2432
На путина составляют коллажи и карикатуры
На путина составляют коллажи и карикатуры

Поражение россии повлечет за собой гибель и путина, согласно прогнозу

Вторжение россии в Украину и постоянные атаки на мирные города вызвали реакцию многих мировых и украинских аналитиков. Одним из таких стал философ и политолог из США Френсис Фукуяма.

Он опубликовал колонку в Аmericanpurpose, где не только предсказал крах россии первым пунктом из прогнозов, но и указал на ошибки рф при планировании и одобрил решении США, которые вызвали споры в Украине.

Фукуяма считает, что в россии некорректно оценили отношение к ней в Украине. Он также заявил, что текущий переговорный процесс не принесет успеха, пока боевой дух армии рф не рухнет окончательно — настолько велики потери.

Что же до международной поддержки Украины он отметил, что Совбез ООН оказался бесполезным, а решения администрации президента США Джо Байдена не закрывать небо и не помогать с перебросом польским самолетов были правильные. Он отметил огромную цену, которую платит Украина, но с этим не справятся ни МИГи, ни зона без полетов: "Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле".

Одна из наиболее обсуждаемых частей прогноза — то, что кровавый диктатор владимир путин не переживет поражения.

В самой россии также многие обрадовались прогнозам Фукуямы, но считают, что часть из них — не реализуема.

Ранее "Телеграф" писал, что путинские пропагандисты начинают публиковать многозначительные посты.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Прогноз #Фрэнсис Фукуяма
Начинается новый тур переговоров Украины и россии: Подоляк сообщил детали
Украина
Начинается новый тур переговоров Украины и россии: Подоляк сообщил детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Начинается новый тур переговоров Украины и россии: Подоляк сообщил детали
Начинается новый тур переговоров Украины и россии: Подоляк сообщил детали
Дата публикации
Категория
ВСУ уничтожили технику оккупантов под Харьковом
Самолетов уже 77: новые цифры потерь российских оккупантов
Дата публикации
Категория
В Киеве российские войска ударили по многоэтажке
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод Антонов: фото и видео последствий
Дата публикации
Категория
ВСУ
Ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины - Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Украина уже 19 дней противостоит армии оккупанта
Война — день 19: русские продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон к Китаю