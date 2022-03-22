В Германии украинца уволили из именитого ресторана за сообщение о войне россии против Украины: детали

Жене украинца начали угрожать.

В немецком Баден-Бадене 52-летнего украинца Игоря Голода уволили из известного ресторана Rizzi, где он проработал 7 лет, за видеообращение к россиянам из-за войны в Украине.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook, передает "Телеграф".

"Меня уволили из известного ресторана Rizzi-baden-baden за мирный протест против агрессии России в Украине. А именно – за антивоенные посты в социальных сетях. По мнению руководства, они наносят репутационные потери ресторану. Якобы русскоязычные люди не хотят приходить в ресторан, потому что их сотрудник поддерживает Украину, это дорогой ресторан, в котором, разумеется, никто не хочет слышать о войне за шампанским, но демократия, которая пока действует на территории Германии, предусматривает свободу слова, высказываний и политических взглядов. На ношение флага в знак поддержки своей страны. Но выходит, что в Германии, как и в России, тоже нельзя называть войну войной", — написал Игорь Голод.

Украинское издание OBOZREVATEL выяснило еще больше подробностей по поводу этого инцидента.

Украинца уволили за видео

Игорь Голод жил в Германии в течение 22 года – последние семь он работал барменом в известном ресторане RIZZI в Баден-Бадене. После начала войны в Украине мужчина решил опубликовать на своей странице в соцсети видеообращение к россиянам. Для этого он во время утренней пробежки прикрепил на грудь флаг Украины.

"При слове "мы — россияне" думайте, что говорите. Я работаю там, где слышу, как и что говорят люди. Вам, россияне, никто не рад. Поэтому думайте перед тем, как будете говорить, что вы россияне… Если вы россияне, то лучше заходите в общественные места со словами "Слава Украине!" Тогда на вас хотя бы будут смотреть нормально. Вот вам мой совет: чтобы не получить его в больших городах. У нас город спокойный. Но в больших городах могут дать п***ей. Думайте и говорите: "Слава Украине! Героям слава!… Смерть пришедшим на территорию Украины пленных сжигать в собственных крематориях (имеется в виду крематории, которые российские войска привезли с собой. – Авт.). Гниды, фашисты, 45-ый год они сделали. Весь русский народ – стадо баранов. Одного урода и еще десять кровопийц уничтожить не могут. Респект украинскому народу, люблю свою страну", – сказал украинец в видеообращении.

После публикации видео на страницу украинца и заведения, в котором он работал, посыпалось множество негативных отзывов с обвинениями в расизме и т.п. Мужчина утверждает, что эти комментарии в 90% писали боты, ведь 200-300 сообщений появились почти одновременно.

Затем историю подхватили местные СМИ, отметив, что в ресторане Баден-Бадена появился работник-расист. После этого руководство ресторана попросило убрать видео, на что Игорь Голод согласился, но и на этом история не завершилась.

"Уже на следующий день утром у меня от шефа была куча сообщений, он просил прийти в бюро. Я пришел. Мне сказали, что я должен написать извинения. Они тоже собирались на всех своих страницах в соцсетях разместить информацию, что я прошу прощения. Извиняться я не собирался, но написал, что если мои слова кого-то обидели, то я извиняюсь. Той же секунды как я это написал, меня уволили. А минут через десять на всех страницах ресторана в соцсетях появилось сообщение, что я расист и теперь уже в их не работаю. Поэтому приходите, пейте и веселитесь у нас", – рассказал Игорь украинским журналистам.

Цинизм ситуации еще и в том, что в Баден-Бадене начали преследовать жену украинца, а руководство магазина, где женщина работала, уже намекало ей на увольнение.

Сейчас Игорь Голод ищет работу, поскольку ему не только нужно содержать свою семью, но и родственников из Украины, вынужденных бежать от войны.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на ситуацию с украинцем в Баден-Бадене. Глава МИД жестко раскритиковал руководство ресторана Rizzi, отметив, что их репутации пришел конец и им никогда не удастся отмыться от крови невинно убитых россиянами украинцев.

"Мой сигнал всем путинферштеерам — сторонникам Путина в Германии и других странах — вы такие же, как пилоты российских самолетов, которые убивают украинских мирных граждан. При вашем молчаливом согласии или открытой поддержке уже двадцать семь дней подряд украинские дети прячутся в подвалах от российских бомб. Погибли уже 117 и ранены 155 детей. Взрослые не могут похоронить своих близких из-за обстрелов артиллерии. Вы тоже несете ответственность за военные преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе, Херсоне и других уголках Украины", — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

В увольнении Игоря Голода украинский министр также пообещал разобраться.

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