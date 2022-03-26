Укр

В Библии писали о войне в Украине? Знатоки Писания нашли интересный фрагмент

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
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В тяжелые времена люди всегда обращаются к Богу Новость обновлена 26 марта 2022, 08:02
В тяжелые времена люди всегда обращаются к Богу

Одно из слов на гербрейском языке похоже по звучанию на сленговое "раша" и переводится как "зло"

Люди по всему миру на протяжении месяца возносят молитвы за Украину и просят Всевышнего, дабы кровопролитная война, развязанная россией, поскорее прекратилась. Некоторые же почитатели Библии и вовсе нашли в ее тексте фрагмент, который можно трактовать в привязке к нынешней ситуации — отыскались даже конкретные параллели с украинским государством и рф.

На такой любопытный фрагмент обратил внимание Facebook-пользователь Yuriel Shtern.

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Сама цитата относится к псалмам царя Давида. В российском варианте это псалом 50, в украинском переводе — 49.

Пятнадцатый стих упомянутого фрагмента начинается со слова וַוּקְרָאֵנִי. На гербрейском языке он читается как "укроэйни", что очень созвучно с названием нашей страны. Переводится же слово как "и призови". В сети уже предполагают, что таким образом Украина может оказаться "призванной" страной.

Сам фрагмент в переводе звучит примерно так:

"И призови Меня в день бедствия — Я спасу тебя, и будешь ты чтить Меня".

Фрагмент из Библии
Фрагмент из Библии

В следующем, шестнадцатом, стихе имеется еще одно любопытное слово, которое связывают уже с россией. Как известно, на сленге название страны-агрессора часто звучит как "раша". Именно такую транслитерацию и имеет гербрейское слово רָשָׁע, что в переводе означает "зло".

Злу (Неправедному) сказал Всесильный: "Зачем ты разглагольствует об уставах моих, Союз мой берёшь в уста свои? И ты возненавидел нравоучения мои. Когда видишь вора, ты бежишь за ним, с прелюбодеями доля твоя. Уста ты направил на Зло, язык твой хитростью соединён. на брата своего клевещешь, на сына матери твоей позор возводишь

По мнению пользователя, заметившего такие параллели, подобный фрагмент может означать только одно — правда за Украиной, а российское зло будет повержено.

Нет сомнений в победе Украины и у известного экономиста-международника Андерса Ослунда, который специализируется на ситуации в Украине, россии и странах бывшего Союза. По его мнению, россияне будут вынуждены с позором отступить и сбежать, а путин вряд ли сможет пережить подобное унижение. В целом же решение о вторжении в Украину Ослунд считает политическим сумасшествием.

Теги:
#Украина #Россия #Библия #Война #Религия
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