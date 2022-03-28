"Местные бегут строить укрепления, а солдаты бегут спасать их дома": трогательный рассказ бойца ВСУ

История украинского защитника о героизме украинцев.

Идут 33-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Силы ВСУ продолжают громить вражескую технику, а простые украинцы с отвагой и мужеством сражаются с оккупантами. Уже есть немало героических историй о стойкости духа нашего народа в этой войне.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Одной такой историей поделился с тележурналисткой Евгенией Китаевой украинский защитник:

"Мы приехали в это село и начали занимать оборону… ребята понемногу копать начали.. не окоп, конечно, а такое, чтобы можно было упасть туда во время обстрела… я не знаю, сколько минут прошло, но я тупо о***ел от того, что увидел…

Знаешь, когда у людей огороды начинаются, все привязывают к великам к раме лопаты и идут что-то сажать… это была такая же картина, только ехало на меня на этих велосипедах почти все село… мужчины, женщины, все. Приехали и и смотрят на меня… ну, типа, командуй! говорят, — сынок, где копать?

У меня отняло язык…стою, как дурак, смотрю…а они бегом откручивают свои лопаты от великов… я собрался с духом, говорю, — не надо ничего, спасибо спасибо, мы сами справимся! но этого уже никто не слышал… лопаты пошли в ход.

Через несколько дней надвигается на нас колонна кацапской техники. У меня необстрелянные молодые пацаны кричат, — танки пи***ют…

Тут разворачиваюсь, к нам народ из села валит и кричит, — ребята, танки кацапские пи****ть, что делать, говорите, как помогать???

На меня словно ведро воды ледяной вывернули… смотрю на это и плачу… кричу им, — бегом назад… а ну, по хатам!!!!

Да никто и не думает…. кричу снова, — по хатам, б**дь… Прут с голыми руками! Я малых свои пару дернул, говорю разверните бегом их домой! Подбегает ко мне мужик, 73 года и говорит, — сынок, дай гранату, я всю жизнь коммунальщиком проработал и знаю, как коммуникации под лес идут, сейчас я по трубам на перекресток выскочу, гранату брошу и обратно в трубу…

Клянусь, я чуть не сошел с ума с этих людей…Бой целый день… Арта крайнюю улицу накрыла…25 хат горят, но, слава богу, все живы… мы же эту технику долбим…Они поняли, что не прорвутся, давай пробовать на нас с флангов… палим их танки, бехи, все что видим…. разлетаются их Т-90…

Малые ребята мои сработались, крошат… К вечеру интенсивность падает… отходят скоты…

Ребята мои говорят, — может, отдохнем? Я себе думаю, устали, отпускаю…

Смотрю, сбрасывают броню, бросают оружие и пи***т бегом местным дома тушит… я опять плачу… не могу на это смотрит и сам бегу помогать…

Русня! Зад****етесь "денацифицировать" страну, где население бегом бежит строить для армии укрепления, а армия, которая вас разбила, бежит спасать людям дома. Тупо зароют вас! Всем вам, фашисты кон***ые, конец!!!".

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