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Российский военком собирает солдат бомбить свою мать под Киевом: что о нем известно

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Валерий Грицай, уроженец Яготина Новость обновлена 29 марта 2022, 15:34
Валерий Грицай, уроженец Яготина

Военкомат области известен своим желанием призвать служить даже больных призывников

За время российской агрессии в Украину войска оккупантов несут тяжелые потери как в командном так и в рядовом составе.

Компенсировать потери в РФ стараются за счет различных источников, в том числе срочного призыва военнообязанных. Одним из тех, кто занимается их призывом является уроженец Яготина Киевской области, военком Белгородской области Валерий Грицай.

Как сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Юрий Задоя, Грицай 30 лет своей жизни прожил в Яготине, где и сейчас живут его мама Грицай Ольга Сергеевна и его сестра Стригун (Грицай) Лариса Степановна. Однако это не мешает ему выполнять приказы путина и мобилизовывать россиян в армию для уничтожение соотечественников.

Как удалось выяснить "Телеграфу" на посту военкома Белгородской области служит минимум с 2007 года и числится на хорошем счету. Так, на мартовской сессии горсовета его должны наградить почетной грамотой. Наградить Грицая хотят "за "высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, значительный вклад в подготовку молодёжи города Белгорода к службе в вооруженных силах Российской Федерации и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения".

Одним из примеров "высокого профессионализма" военкома стал скандал, вспыхнувший в Белгороде в декабре 2020 года.

Служить будут даже инвалиды

В социальных сетях сообщили о задержании 24-летнего жителя Белгорода Владимира Корчака, который по повестке прибыл в военкомат. Там он пробыл целый день, призывников выгнали на построение в лёгких олимпийках в мороз и сказали, что его и других парней забирают в армию.

Мама парня связалась с журналистами и заявила, что у него больные колени и хронические заболевания: гемолитико-уремический синдром (заболевание крови) диагностированный еще в 11 месяцев, и нефропатия (заболевание почек).

"Нам доктор тогда сказал: "Ира, обязательно сохраните детскую карточку с диагнозом, потому что когда их начнут призывать, эти документы любят терять". Я тогда подумала, что сын перерастёт всё это, но врач объяснила, что гемолитико-уремический синдром может повториться в любой момент его жизни. А что такое армия? Это же переохлаждение, нагрузки. У него в любой момент могут отказать почки", — пояснила журналистам мама Владимира Корчака.

В армию рф не стесняются призывать лиц с хроническими заболеваниями
В армию рф не стесняются призывать лиц с хроническими заболеваниями

После скандала в СМИ Владимир Корчак оказался дома – у него "нашли" COVID-19 и отправили домой до весеннего призыва 1 апреля 2021 года.

В самом военкомате заявили, что передвижение призывника никто не ограничивал, а документов, подтверждающих заболевания, Владимир Корчак не предоставил.

Был ли Владимир Корчак призван в армию весной 2021 года СМИ Белгорода не сообщали, но иск в суде о своем незаконном содержании в военкомате призывник проиграл.

История Владимира Корчака в Белгороде не одна, в январе 2021 года в СМИ города пришла Любовь Халикулова, пожаловавшаяся что ее сына Андрея с гипертонией, патологией почек, гонартрозом коленных суставов хотели призвать в армию. При этом в медкомиссии были только окулист и терапевт. В тот момент у него поднялась температура, а назначенные лекарства принимать ему не давали, ведь вызвали его "на беседу".

Забрать сына мать смогла лишь с помощью прокуратуры, сама история вновь была опровергнута военным комиссариатом области.

Тем временем мобилизованные жители ОРДЛО жалуются, что их предали и незаконно используют на войне в Украине в виде "пушечного мяса".

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#Призыв #Российская агрессия #Война с РФ
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