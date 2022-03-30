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Мэр захвачен, над городом флаг Украины: таинственные взрывы в Белгороде вызвали интересную реакцию у украинцев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Подобные "салюты" не утихали несколько часов Новость обновлена 30 марта 2022, 06:44
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Наши соотечественники, настрадавшись от войны, решили показать россиянам, как работают их фейкометы

В ночь с 29 на 30 марта в пригороде российского Белгорода феерично взорвался склад с боеприпасами. Он стал не только причиной бессонницы у сотен местных жителей, но и поводом для шуток у многих украинцев. Более того — россиянам решили продемонстрировать, как во время войны работают их информационно-психологические операции (ИПСО), которые происходят с помощью панических новостных вбросов.

"Телеграф" решил собрать подборку из наиболее ярких реакций и параллелей с украинской войной от пользователей соцсетей.

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Чем только решили не "порадовать" российских граждан украинцы! Ночью в местные чаты Белгорода пришло немало наших соотечественников с "правдивейшей" информацией, которую они узнали от "родственников/друзей/знакомых". Звучали в чате и призывы покинуть город, и оповещения о воздушной тревоге, и, разумеется, информация о "вражеской ДРГ", которая решила ворваться в город на самых разных автомобилях, судя по заявлениям "свидетелей".

Украинцы, используя весь запас юмора и сарказма, рассказывали белгородцам, что их мэрия захвачена, на местности орудуют "злые бандеровцы", а по местности распыляют особо страшное оружие — "Биола "Чамбо".

Некоторые вбросы были весьма очевидны, однако некоторым действительно удалось навести паники среди белгородцев.

Интересно, что часть россиян весьма покорно отнеслась к тому факту, что на их земле также могут начаться боевые действия.

Не обошлось и без общих реакций на происшествие.

В целом, стоит отметить, что с помощью подобных новостных вбросов украинцы смогли показать, как именно работают многие российские боты, дезинформируя наших сограждан во время боевых действий.

Напомним, что согласно официальной версии россиян, пожар на складе боеприпасов в поселке Красный Октябрь случился из-за "человеческого фактора". В сети предполагают, что это могла быть неосторожность или даже небрежное курение рядом со снарядами.

Теги:
#Россия #Белгород #Соцсети #Взрывы #Юмор #Белгородская область #Склад боеприпасов #Реакция сети
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