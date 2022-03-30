Мэр захвачен, над городом флаг Украины: таинственные взрывы в Белгороде вызвали интересную реакцию у украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 332
Наши соотечественники, настрадавшись от войны, решили показать россиянам, как работают их фейкометы
В ночь с 29 на 30 марта в пригороде российского Белгорода феерично взорвался склад с боеприпасами. Он стал не только причиной бессонницы у сотен местных жителей, но и поводом для шуток у многих украинцев. Более того — россиянам решили продемонстрировать, как во время войны работают их информационно-психологические операции (ИПСО), которые происходят с помощью панических новостных вбросов.
"Телеграф" решил собрать подборку из наиболее ярких реакций и параллелей с украинской войной от пользователей соцсетей.
Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram
Чем только решили не "порадовать" российских граждан украинцы! Ночью в местные чаты Белгорода пришло немало наших соотечественников с "правдивейшей" информацией, которую они узнали от "родственников/друзей/знакомых". Звучали в чате и призывы покинуть город, и оповещения о воздушной тревоге, и, разумеется, информация о "вражеской ДРГ", которая решила ворваться в город на самых разных автомобилях, судя по заявлениям "свидетелей".
Украинцы, используя весь запас юмора и сарказма, рассказывали белгородцам, что их мэрия захвачена, на местности орудуют "злые бандеровцы", а по местности распыляют особо страшное оружие — "Биола "Чамбо".
Некоторые вбросы были весьма очевидны, однако некоторым действительно удалось навести паники среди белгородцев.
Интересно, что часть россиян весьма покорно отнеслась к тому факту, что на их земле также могут начаться боевые действия.
Не обошлось и без общих реакций на происшествие.
В целом, стоит отметить, что с помощью подобных новостных вбросов украинцы смогли показать, как именно работают многие российские боты, дезинформируя наших сограждан во время боевых действий.
Напомним, что согласно официальной версии россиян, пожар на складе боеприпасов в поселке Красный Октябрь случился из-за "человеческого фактора". В сети предполагают, что это могла быть неосторожность или даже небрежное курение рядом со снарядами.
- Дата публикации
-
- Категория
-