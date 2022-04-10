Оккупанты унижают украинок в плену: фото разозлило соцсети

Россияне издеваются и унижают пленных украинок.

В результате очередного обмена пленными между Украиной и россией, который состоялся 9 апреля, домой возвратилась староста поселка Гремяч Черниговской области Гаврилина Анна Михайловна.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

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Министр опубликовала фото с освобожденной Гаврилиной. Оккупанты обстригли женщине волосы, пытаясь ее унизить.

"На фото Гаврилина Анна Михайловна, староста поселка Гремяч на Черниговщине. В результате вчерашнего обмена пленными она вернулась домой. Смелая и стойкая женщина. Настоящий глава общины. Вчера имела честь лично познакомиться с Анной", — написала Верещук.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда оккупанты издеваются над пленными украинскими женщинами. Украинки, которые побывали в российском плену рассказывали, что им обрезали волосы, раздевали перед мужчинами и все время допрашивали.

Украинцев возмутило такое отношение россиян к женщинам, под фото появились гневные комментарии.

Так, журналистка и активистка Евгения Генова в Facebook отметила, что "русские ошибаются, если думают, что этим они смогут сломать наших героинь. У них таких нет и не будет".

Под публикацией украинцы отмечают, что только подо*ки могут самоутверждаться через унижения:

"Это какая-то клиника: самоутверждение из-за унижения. Я так понимаю, что их постоянно унижают самих, что они не знают какой альтернативы"

"Снова женщины с обстриженными волосами… отбросы"

"С Возвращением!!! Слава Украине! Героям Слава!!! Низкий поклон!"

Напомним, ранее Украина и россия провели два обмена пленными.

Первый состоялся 24 марта в формате "10 на 10". В Украину были возвращены 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. Второй обмен состоялся 1 апреля в формате 86 на 86.