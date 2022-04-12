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"Алло, Вова, я в плену!": украинцы молниеносно отреагировали на задержание Медведчука мемами и фотожабами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виктор Медведчук был задержан СБУ - в сети веселятся Новость обновлена 12 апреля 2022, 22:19
Виктор Медведчук был задержан СБУ - в сети веселятся

Украинцы радуются задержанию скандального политика

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о задержании пророссийского политика, главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В сети отреагировали массой мемов и фотожаб на эту тему.

К слову, запустил "флешмоб" президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram.

Зеленский поздравил всех с днем космонавтики, прикрепив фото Медведчука в наручниках.

Владимир Зеленский отреагировал на задерржание Виктора Мевдведчука
Владимир Зеленский отреагировал на задерржание Виктора Мевдведчука
Мемы и фотожабы на тему задержания Виктора Медведчука
Мемы и фотожабы на тему задержания Виктора Медведчука

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) поймала Медведчука в военной форме. В СБУ отметили, что участь Медведчука ждет всех предателей.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни срока давности", — написали в пресс-службе СБУ.

Напомним, 27 февраля в СМИ появилась информация о том, что Медведчук, который находился под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене, сбежал. Позже эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко. Жена Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины 18 февраля через границу с Беларусью.

Теги:
#Украина #Россия #Виктор Медведчук #Война с Россией
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