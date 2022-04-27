"Укрпочта" напомнила правила получения пенсий для эвакуированных украинцев

На территории, где ведутся активные боевые действия, могут быть перенесены даты получения выплат

Выплаты всех необходимых пособий, а также пенсий в Украине продолжаются несмотря на войну. "Укрпочта", ранее обеспечивающая многих пенсионеров в этом плане, напомнила, как люди, которые и сейчас эвакуируются с небезопасных территорий, могут получать свои деньги.

Подробная информация сообщается на официальном сайте предприятия, передает "Телеграф".

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Правила, если вы не выезжали

В случае, когда вы решили остаться на прежнем месте проживания, вне зависимости от активности боевых действий, вариант получить пенсию все равно есть. "Укрпочта" организовывает этот механизм в соответствии с возможностями логистики и прочими деталями. От людей же требуется:

терпение в ожидании получения пенсий/соцвыплат/субсидий дома;

по возможности организация самостоятельного "забора" денег в работающих отделениях почты. Проверить, открыт ли ваш филиал, можно по ссылке.

Возможны некоторые задержки — будут переноситься даты выплат, однако деньги обязательно найдут своего адресата.

Правила, если вы эвакуировались

Если вы хотите получить свою пенсию в другом населенном пункте, вам придется оформить заявку на "переадресацию" выплат. Для этого:

позвоните — либо в Контакт-центр "Укрпочты" (0 800 300 545), там нужно выбрать кнопку 2, либо заполните онлайн-форму;

— либо в Контакт-центр "Укрпочты" (0 800 300 545), там нужно выбрать кнопку 2, либо заполните онлайн-форму; если первый вариант не сработал, обратитесь в ПФУ за любым из номеров телефонов, что указаны на странице.

за любым из номеров телефонов, что указаны на странице. сообщите свои данные (ФИО, прежний адрес получения выплат, данные паспорта, ваш номер телефона, удобный для вас способ получения денег — по адресу или в отделение, а также новый адрес для доставки). В случае, если ваши выплаты к вам приходили в качестве почтового перевода — понадобится еще его код, который придет вам в смс.

"Укрпочта" заверяет, что "переадресация" выплат не займет больше нескольких дней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, по каким правилам во время войны сейчас работают отделения как "Укрпочты", так и "Новой почты".

Помимо этого мы писали о важной для многих переселенцев в Европе функции, которую запустила "Новая почта".