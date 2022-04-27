"Укрпочта" напомнила правила получения пенсий для эвакуированных украинцев
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На территории, где ведутся активные боевые действия, могут быть перенесены даты получения выплат
Выплаты всех необходимых пособий, а также пенсий в Украине продолжаются несмотря на войну. "Укрпочта", ранее обеспечивающая многих пенсионеров в этом плане, напомнила, как люди, которые и сейчас эвакуируются с небезопасных территорий, могут получать свои деньги.
Подробная информация сообщается на официальном сайте предприятия, передает "Телеграф".
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Правила, если вы не выезжали
В случае, когда вы решили остаться на прежнем месте проживания, вне зависимости от активности боевых действий, вариант получить пенсию все равно есть. "Укрпочта" организовывает этот механизм в соответствии с возможностями логистики и прочими деталями. От людей же требуется:
- терпение в ожидании получения пенсий/соцвыплат/субсидий дома;
- по возможности организация самостоятельного "забора" денег в работающих отделениях почты. Проверить, открыт ли ваш филиал, можно по ссылке.
Возможны некоторые задержки — будут переноситься даты выплат, однако деньги обязательно найдут своего адресата.
Правила, если вы эвакуировались
Если вы хотите получить свою пенсию в другом населенном пункте, вам придется оформить заявку на "переадресацию" выплат. Для этого:
- позвоните — либо в Контакт-центр "Укрпочты" (0 800 300 545), там нужно выбрать кнопку 2, либо заполните онлайн-форму;
- если первый вариант не сработал, обратитесь в ПФУ за любым из номеров телефонов, что указаны на странице.
- сообщите свои данные (ФИО, прежний адрес получения выплат, данные паспорта, ваш номер телефона, удобный для вас способ получения денег — по адресу или в отделение, а также новый адрес для доставки). В случае, если ваши выплаты к вам приходили в качестве почтового перевода — понадобится еще его код, который придет вам в смс.
"Укрпочта" заверяет, что "переадресация" выплат не займет больше нескольких дней.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, по каким правилам во время войны сейчас работают отделения как "Укрпочты", так и "Новой почты".
Помимо этого мы писали о важной для многих переселенцев в Европе функции, которую запустила "Новая почта".
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