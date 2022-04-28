Мобилизация в Украине: какие бывают повестки и как должны их вручать

Все, что нужно знать о повестках в армию.

В Украине продолжается мобилизация из-за военного положения, которое было введено в Украине 24 февраля.

Согласно закону Украины, мобилизация будет проводиться в течение 90 дней, однако, получение повестки не означает, что вас сразу призовут в ряды ВСУ.

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Какие бывают повестки, кто их должен вручать — в материале "Телеграфа".

Какие бывают повестки

Повестки для уточнения данных

Такие повестки уточняют данные для обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных. Также могут уточняться и сведения о месте работы.

Повестка на медкомиссию

Подобные документы выдаются призывникам с целью прохождения обследования и получения заключения комиссии о пригодности или непригодности к несению воинской службы.

Повестка на призыв в ВСУ

Этот документ выдается с целью вызова в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Его могут вручить даже без предварительного вызова на медосмотр, но перед этим призывника все равно отправят на прохождение медкомиссии. За неявку по этой повестке предусмотрено уголовное наказание по статье об уклонении от воинской службы.

Повестка "явиться с вещами"

Эта повестка не означает немедленную отправку в войска. Есть повестка с вариантами: "предлагаю", "приказываю" или мобилизационное предписание. Последний вариант вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, при условии признания пригодным к службе в армии и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

Кто имеет право вручать повестку

Повестки могут вручать:

сотрудники военкомата;

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

руководители учебных заведений;

сотрудники полиции.

Как и где вручают повестку

Повестку могут вручить на улице, на рабочем месте, дома или на блокпостах. Для начала устанавливается личность. Поэтому в военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. На основании документа, удостоверяющего личность и выписывается повестка.

Напомним, в 15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации, в рамках которой в ряды ВСУ призывают военнослужащих, что в период с 2014 находились на срочной службе или служили по контрактам. О том, что известно о волнах мобилизации и кого могут призвать в армию, смотрите в инфографике "Телеграфа".