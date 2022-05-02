Машину беженцев из Мариуполя заметили в Польше: вместо окон пленка, а кузов прошит пулями и осколками (фото)

Оккупанты с особым цинизмом расстреливают автомобили волонтеров, быстрые и автомобили, на которых женщины и дети пытаются выехать с горячих точек

В сети показали, как выглядит автомобиль, владельцам которого удалось скрыться от обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.

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Фотографию изуродованной оккупантами автомобиля украинцев в понедельник, 2 мая, на своей странице в соцсети обнародовала пользователь Ирина Яцюк, ссылаясь на публикацию "StratcomCentre".

По ее словам, обстрелянное транспортное средство с украинскими номерными знаками, пленкой вместо окон и следами от российских снарядов она заметила на одной из улиц Варшавы.

В Польше заметили расстрелянное авто украинских супругов

Как оказалось, припаркованный автомобиль принадлежит украинским супругам, которые приехали в Польшу с одной из более горячих точек ведения боевых действий в Украине — временно оккупированного города Мариуполя.

Украинцы бежали из Мариуполя под обстрелы оккупантов

"Поездка через россию и Литву длилась пять дней, до этого они два месяца прятались в подвале", — говорится в тексте публикации.

Автомобиль украинских беженцев из Мариуполя

Следует напомнить, что в оккупированном Мариуполе продолжают оставаться тысячи людей, среди которых как мирные жители населенного пункта, так и украинские военнослужащие, более двух месяцев удерживающие его оборону. Украинцы прячутся в подвалах разбомбленных многоэтажек и на территории меткомбината "Азовсталь". Только там насчитывается около полутысячи раненых, которых российские нацисты не позволяют вывезти на безопасные, подконтрольные Украине, территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном россиянами Мариуполе оккупанты придумали новую циничную аферу, которая должна была помочь им скрыть последствия своих кровавых преступлений: захватчики вывозят тысячи тел погибших из города в грузовиках "гуманитарного груза".