"Получен приказ о прекращении обороны": командир защитников "Азовстали" выступил с видеообращением
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Главной задачей украинских героев теперь стало сохранение собственных жизней
Защитникам многострадального Мариуполя, более двух месяцев находящихся в бомбоубежищах металлургического комбината "Азовсталь", поступил приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни.
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Об этом в пятницу, 20 мая, в своем очередном видеообращении сообщил командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко.
"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона, а также прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно отмечали три важнейших для нас условиях, а именно: гражданские, раненные и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую медицинскую помощь, их также удалось эвакуировать с условием дальнейшего обмена и доставку на территорию, подконтрольную Украине. Относительно погибших героев — процесс продолжается. Надеюсь, что уже в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!", — прокомментировал ситуацию Прокопенко.
Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спасение тяжело раненых украинских бойцов, защищавших Мариуполь от наступления оккупантов, подчеркнув, что "герои нужны украинскому государству живыми".