"Получен приказ о прекращении обороны": командир защитников "Азовстали" выступил с видеообращением

Главной задачей украинских героев теперь стало сохранение собственных жизней

Защитникам многострадального Мариуполя, более двух месяцев находящихся в бомбоубежищах металлургического комбината "Азовсталь", поступил приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в пятницу, 20 мая, в своем очередном видеообращении сообщил командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко.

"Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона, а также прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно отмечали три важнейших для нас условиях, а именно: гражданские, раненные и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую медицинскую помощь, их также удалось эвакуировать с условием дальнейшего обмена и доставку на территорию, подконтрольную Украине. Относительно погибших героев — процесс продолжается. Надеюсь, что уже в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов. Слава Украине!", — прокомментировал ситуацию Прокопенко.

Видеообращение Дениса Прокопенко

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спасение тяжело раненых украинских бойцов, защищавших Мариуполь от наступления оккупантов, подчеркнув, что "герои нужны украинскому государству живыми".