Как у путина: Ахметов решил продать одну из самых больших яхт в мире – как она выглядит

Цену готовящегося на продажу огромного судна не разглашают

Из-за полномасштабного вторжения россии один из самых богатых украинцев Ринат Ахметов решил продать свою 145-метровую суперяхту, подобную известной "Шехерезаде", владелец которой — кровавый российский диктатор владимир путин. Судно под кодовым названием Luminance может стать одной из десяти самых больших яхт в мире.

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Как сообщает издание New York Times, суперлодка для семьи украинского олигарха строится в немецком городе Бремене.

По словам директора по международным связям System Capital Management Джока Мендоза-Вилсона, компания "СКМ", управляющая бизнес-активами Рината Ахметова, рассматривает вероятность продать это судно еще до того, как строительство будет завершено.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы рассматриваем ее возможную продажу", — пояснил он.

Что касается окончательной цены, то ее пока не разглашают.

Как выглядит яхта Ахметова

В то же время, украинское издание НВ Бизнес, ссылаясь на пресс-центр Рината Ахметова, сообщает, что строительство корабля для украинского олигарха начали еще в 2017 году.

В то же время Мендоза-Уилсон заявил, что контракт на строительство судна был подписан в 2018 году.

По словам собеседника New York Times, пожелавшего не разглашать своего имени, некоторые родственники Рината Ахметова ездили в Западную Европу, чтобы подробнее ознакомиться с деталями строительства корабля уже в 2022 году. Что касается самого олигарха, он во время войны находился на территории Украины.

Согласно предварительным расчетам, завершить работы планируют до конца 2023 года.

Стоит отметить, что, учитывая информацию, представленную на одном из порталов для объявлений по продаже яхт, именно Luminance станет одной из представленных 59 яхт, длина которых больше 100 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Германии была арестована 156-метровая яхта российского миллиардера Алишера Усманова. Бизнесмен попал в список подсанкционных лиц Запада.