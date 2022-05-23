Правда о командирах оккупантов: Каждый третий имеет долги, каждый восьмой связан с Украиной

В войне против Украины участвуют все способные идти в наступление подразделения российских вооруженных сил

Журналисты портала "Проект." провели интересное расследование, в рамках которого удалось узнать, сколько зарабатывают командиры нацистской армии россии за свои преступные приказы в Украине и кто из них имеет непосредственную родственную или иную связь с украинцами.

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Зарплаты командиров оккупантов

Офицеры, командующие сухопутной армией, имеют средний доход в размере около 270 тысяч рублей в месяц. Если сравнивать с заработком заместителей министра обороны рф сергея шойгу, то в 2019 году они ежемесячно получали примерно по 1,2 млн рублей в месяц. При этом российские офицеры, подчиняющиеся генеральному штабу рф и управляющие армией и флотом российского государства, имеют зарплату в 300 тысяч рублей.

Что касается чиновников минобороны россии, то те каждый месяц кладут в карманы по 900 тысяч рублей.

Также отмечается, что три генерала из 12 командующих сухопутных армий рф в собственности не имеют никакой недвижимости, поэтому живут в служебных квартирах. Остальные имеют по одной или две небольшие квартиры, и только один российский командующий 1-й танковой армией Сергей Кисель задекларировал квартиру площадью более 100 квадратных метров.

Командиры дивизий и бригад сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил ежемесячно получат не больше 160 тысяч рублей. Что касается недвижимости, то здесь тоже "не густо" — не больше одной-двух квартир. Некоторые задекларировали небольшие земельные участки.

Полковники российских дивизий и бригад имеют средний заработок на уровне офицеров с аналогичным званием.

Зарплаты офицеров армии РФ

Стоит отметить, что у каждого третьего высокопоставленного командира российской оккупационной армии есть серьезные долги по коммунальным выплатам, а также за алименты.

Воюют против своих

Достаточно большой процент российских командиров, которые сейчас руководят так называемой "спецоперацией" в Украине, родились, выросли или учились на территории украинского государства. Согласно данным расследования, каждый восьмой офицер российской армии так или иначе связан с Украиной.

Командующий 4-й армией военно-воздушных сил Николай Гостев является уроженцем одного из населенных пунктов Сумской области. Именно его самолеты и вертолеты бомбят мирные украинские города.

Николай Гостьев

Командующий 6-й армией военно-воздушных сил россии Олег Маковецкий родился в городе Чугуев Харьковской области. Согласно данным представителей прокуратуры Украины, именно этот человек отдал приказ бомбить мирный украинский Харьков.

Олег Маковецкий

Генерал-лейтенант Михаил Зусько, являющийся командиром 58 общевойсковой армии россии, отдавал приказы своим бойцам штурмовать Николаевщины.

российский офицер является уроженцем одного из сел Волыни. Воевать против украинцев он начал еще в 2014 году на Донбассе. Кроме того, его подозревают в участии в захвате Крыма. Генерал официально объявлен в розыск в Украине с 24 февраля 2022 года.

Генерал-лейтенант Михаил Зусько

Полковник Вадим Паньков уроженец соседней Беларуси, однако учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище им. В. Фрунзе. В 1992 году Паньков стал командиром одного из подразделений украинской армии, приняв военную присягу народу Украины.

Указанное лицо является командиром 45-й отдельной бригады спецназа, которая стирает украинские города с лица земли и убивает гражданских.

Полковник Вадим Паньков

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинским защитникам удалось отправить в очередь в ад еще одного российского командующего — Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты армии рф является родственником русского министра обороны сергея шойгу.