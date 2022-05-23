Общая мобилизация до конца войны вряд ли будет отменена: у Зеленского назвали причину

Во время мобилизационных мероприятий в ряды ВСУ включили около 450 тысяч человек

С первого дня полномасштабного вторжения россии на защиту государства успели встать уже около 450 тысяч украинцев. Несмотря на это сроки всеобщей мобилизации и военного положения в Украине решили продлить до 23 августа, что бы пополнить военные формирования еще больше. Такое решение правительства обусловлено тем, что впереди украинское государство ожидают ожесточенные бои для освобождения оккупированных россиянами территорий.

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Об этом на очередном пресс-брифинге рассказал представитель президента в Конституционном Суде и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, — пишет "LB".

По его словам, всеобщая мобилизация – это обычное положение вещей, когда в стране идет война и в ближайшее время ее вряд ли отменят.

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"Мы должны понимать, что война предполагает пополнение, в том числе потерь, формирование резервов. На сегодняшний день происходит формирование резервных бригад и резервных подразделений. Эти резервы нуждаются в укомплектовании личным составом, живой силой. Соответственно, техникой. Сейчас этот процесс идет. Надеяться до конца войны, что общая мобилизация будет отменена, я думаю, на это время оснований нет… Враг еще имеет достаточно прочности. К сожалению, нас еще ждут очень сложные времена, когда мы будем отвоевывать нашу территорию", – пояснил он.

Вениславский также добавил, что в первый день полномасштабного вторжения россии на украинские земли численность Вооруженных сил страны и других военных формирований составляла 261 тысячу человек. По завершению третьего месяца войны с агрессором на оборону Родины стали уже 700 тысяч украинцев, то есть благодаря общей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины было привлечено около 450 тысяч граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия мобилизационных мероприятий в Украине, граждан, имеющих так называемый "белый билет", также могут призвать на службу — куда именно будут отправлять таких украинцев и что их ждет.