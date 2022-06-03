на территорию

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Сотни и тысячи жизней украинцев отняли российские военные на начатой Кремлем войне. И каждый новый день, к сожалению, стоит для нашей страны слишком дорого. Сегодня мы рассказываем о тех, кто мог бы жить и строить будущее, но вместо этого погиб на родной земле от рук оккупантов.

Алексей Янин

Чемпион мира по тайскому боксу — служил в полку спецназа "Азов" Национальной гвардии. Кроме мирового лидерства в "муай-тай" (тайский бокс), Алексей был чемпионом Украины по кикбоксингу.

У погибшего осталась жена Тамара и сын Назарий.

Алексей Янин

Назар Кагальняк

Россияне похитили Назара Кагальняка из его родного дома в селе Абрикосовка на Херсонщине. Он был ветераном АТО, после участие в которой перенес два инфаркта и операцию на сердце, его здоровье пошатнулось. За участие в защите Украины россияне издевались над ним и пытали.

После почти двух недель пыток оккупанты его отпустили и он попал в больницу в Олешках, однако там и умер.

Назар Кагальняк

Святослав Стеценко

Во времена Майдана возглавлял "Громадську варту" в Дарницком районе столицы. "Пастырь" был основателем военно-патриотической организации "Украинский легион".

Будучи полковником запаса, с началом войны пополнил ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка. Погиб в боях на фронте.

Святослав Стеценко

Иван Щекин

Также в боях за Мариуполь отдал свою жизнь гребец Иван Щекин. Был кандидатом в мастера спорта Украины и призером всеукраинских соревнований среди юношей, воспитанник Херсонской школы академической гребли.

Ему было всего 24. Вся жизнь должна была быть впереди.

Иван Щекин

Егор Биркун

Член сборной Украины по смешанным единоборствам UFMMA — погиб при обороне Мариуполя. Друзья и сослуживцы называли его мужественным, сильным и преданным.

Он был предан не только спорту, но и стране — отдал жизнь за Мариуполь. За Украину.

Егор Биркун

Максим Кагал

Еще один погибший защитник Мариуполя — Максим Кагал с позывным "Пистон". Воевал в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

В составе сборной Украины становился чемпионом мира по кикбоксингу. Погиб 25 марта в возрасте 30 лет. Герой Украины.

Максим Кагал

Елена Кушнир

Еще одна жертва боев за "Азовсталь" — 30-летняя медик Нацгвардии Елена Кушнир (Новицкая). Еще будучи при жизни она записывала видео и призывала мир договориться о вывозе раненных и погибших защитников Мариуполя.

К сожалению, из-за войны молодая и красивая девушка погибла на "Азовстали".

Елена Кушнир

Владимир Колесник

Еще один футболист, который вынужден был взять в руки оружие и пойти защищать родную землю. Владимир Колесник был игроком "Кривбасса", с первых дней АТО воевал на Донбассе.

В марте 2022 года получил ранение возле Авдеевки, его успели доставить в больницу имени Мечникова в Днепре, однако даже лучшие врачи не сумели спасти жизнь бойца.

Владимир Колесник

Игорь Сухих

В боях за Ирпень погиб ветеран АТО, футболист команды "АТО-Ирпень" Игорь Сухих. Он был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом и призером чемпионатов Украины, Европы и мира.

Проводили герой в последний путь в Сквыре Киевской области.

Игорь Сухих

Артем Моша

Еще один погибший спортсмен — боксер Артем Моша защищал "Азовсталь" и погиб в боях за Мариуполь 8 мая, когда российские оккупанты бросили серьезные силы на штурм завода.

"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался", — написала после смерти его мама Ирина Егорченко.

Артем Моша

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.