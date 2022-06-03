на территорию

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3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине
Сотни и тысячи жизней украинцев отняли российские военные на начатой Кремлем войне. И каждый новый день, к сожалению, стоит для нашей страны слишком дорого. Сегодня мы рассказываем о тех, кто мог бы жить и строить будущее, но вместо этого погиб на родной земле от рук оккупантов.
Алексей Янин
Чемпион мира по тайскому боксу — служил в полку спецназа "Азов" Национальной гвардии. Кроме мирового лидерства в "муай-тай" (тайский бокс), Алексей был чемпионом Украины по кикбоксингу.
У погибшего осталась жена Тамара и сын Назарий.
Назар Кагальняк
Россияне похитили Назара Кагальняка из его родного дома в селе Абрикосовка на Херсонщине. Он был ветераном АТО, после участие в которой перенес два инфаркта и операцию на сердце, его здоровье пошатнулось. За участие в защите Украины россияне издевались над ним и пытали.
После почти двух недель пыток оккупанты его отпустили и он попал в больницу в Олешках, однако там и умер.
Святослав Стеценко
Во времена Майдана возглавлял "Громадську варту" в Дарницком районе столицы. "Пастырь" был основателем военно-патриотической организации "Украинский легион".
Будучи полковником запаса, с началом войны пополнил ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка. Погиб в боях на фронте.
Иван Щекин
Также в боях за Мариуполь отдал свою жизнь гребец Иван Щекин. Был кандидатом в мастера спорта Украины и призером всеукраинских соревнований среди юношей, воспитанник Херсонской школы академической гребли.
Ему было всего 24. Вся жизнь должна была быть впереди.
Егор Биркун
Член сборной Украины по смешанным единоборствам UFMMA — погиб при обороне Мариуполя. Друзья и сослуживцы называли его мужественным, сильным и преданным.
Он был предан не только спорту, но и стране — отдал жизнь за Мариуполь. За Украину.
Максим Кагал
Еще один погибший защитник Мариуполя — Максим Кагал с позывным "Пистон". Воевал в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".
В составе сборной Украины становился чемпионом мира по кикбоксингу. Погиб 25 марта в возрасте 30 лет. Герой Украины.
Елена Кушнир
Еще одна жертва боев за "Азовсталь" — 30-летняя медик Нацгвардии Елена Кушнир (Новицкая). Еще будучи при жизни она записывала видео и призывала мир договориться о вывозе раненных и погибших защитников Мариуполя.
К сожалению, из-за войны молодая и красивая девушка погибла на "Азовстали".
Владимир Колесник
Еще один футболист, который вынужден был взять в руки оружие и пойти защищать родную землю. Владимир Колесник был игроком "Кривбасса", с первых дней АТО воевал на Донбассе.
В марте 2022 года получил ранение возле Авдеевки, его успели доставить в больницу имени Мечникова в Днепре, однако даже лучшие врачи не сумели спасти жизнь бойца.
Игорь Сухих
В боях за Ирпень погиб ветеран АТО, футболист команды "АТО-Ирпень" Игорь Сухих. Он был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом и призером чемпионатов Украины, Европы и мира.
Проводили герой в последний путь в Сквыре Киевской области.
Артем Моша
Еще один погибший спортсмен — боксер Артем Моша защищал "Азовсталь" и погиб в боях за Мариуполь 8 мая, когда российские оккупанты бросили серьезные силы на штурм завода.
"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался", — написала после смерти его мама Ирина Егорченко.
В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.