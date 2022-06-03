нашей страны

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Итоги 100 дней войны демонстрируют, что российской армии по большому счету все равно, кого убивать — военных, гражданских, детей, женщин, стариков. Многие украинские мужчины стали в строй Вооруженных Сил, чтобы на границах встретить оккупантов и доказать, что вторжение в Украину было ошибкой. Мы рассказываем о тех, кто отдал свою жизнь в этой войне.

Ирина Филькина

Освобождение Бучи, Ирпеня, Бородянки и других городков и сел Киевщины раскрыло реальный масштаб ужасов и зверств, которые происходили во время оккупации. Многие кадры оттуда облетели весь мир, один из них — фото руки убитой женщины с красным маникюром. Погибшую опознала ее мастер по маникюру, а родные подтвердили гибель женщины.

Ирина погибла под обстрелом, когда пыталась добраться на велосипеде до собственного дома в Ирпене. У погибшей остались муж и двое дочерей.

Ирина Филькина

Руслан Боровик

Настоящий военный с большим послужным списком. Служба в Ираке, защита Донецкого аэропорта. Среди своих его знали по позывному "Багдад". За месяц до гибели Руслан получил контузию, но не покинул свое отделение и продолжал жечь технику российских оккупантов на боевых позициях. О его гибели стало известно в ночь на 1 мая.

Руслан Боровик

Степан Чобану

28 февраля в бою с оккупантами погиб Степан Чобану. Он проявил мужество и отвлек российских пилотов на свой Су-27, позволив остальным украинским самолетам подняться в небо и перебазироваться на резервный аэродром. За свой подвиг Степан Чобану был награжден званием Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (посмертно).

Степан Чобану

Ярослав Русин

28 мая в боях на Харьковщине погиб от ранения Ярослав Русин, занимавший ранее пост замначальника одного из отделов Черкасской областной прокуратуры. С первых дней войны он включился в борьбу с агрессором и погиб в бою.

Ярослав Русин

Станислав Дяченко

Всю свою жизнь погибший лейтенант полиции отдал службе — в органах МВД работал с 2006 года. Погиб вследствие ракетного удара вместе с сослуживцами из спецназа "КОРД". У Станислава осталось двое малолетних детей.

Станислав Дяченко

Игорь Иваникович

Погиб, защищая родную землю. Отпевали и хоронили Игоря в уже оккупированном на тот момент Херсоне. Местные жители говорят, что будут считать честью присмотреть за могилой погибшего героя. Он до последнего вздоха боролся с оккупантами на херсонской земле, хотя сам был родом с Прикарпатья. Отдал жизнь за Украину.

Игорь Иваникович

Евгений Сакун

Еще один журналист, погибший от рук россиян. Евгений был оператором канала "Киев.Live", скончался в результате ракетного удара по Киевской телебашне на Дорогожичах. Коллеги с теплом вспоминают погибшего, ставшего невинной жертвой больных амбиций Кремля.

Евгений Сакун

Игорь Гроза

Ветеран АТО на Донбассе в числе первых вступил в Силы территориальной обороны ВСУ и бросился защищать Чернигов. На подступах к городу военные вступили в бой с россиянами, однако при попытке сменить локацию попали под обстрел вражеской артиллерии. 41-летний Игорь Гроза погиб от полученных ранений.

За мужество и отвагу посмертно награжден орденом "За мужество III степени".

Игорь Гроза

Артур Гриценко

Профессиональный футболист, который успел поиграть в ряде известных украинских клубов, в том числе ФК "Львов" и "Карпаты". В последние годы проживал в Париже, однако после полномасштабного вторжения вернулся в Украину и служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Погиб в боях на Харьковщине.

Артур Гриценко

Дмитрий Нестерук

Погиб во время боевого полета на вертолете над Киевской областью в конце февраля. Был бортовым техником в экипаже известного летчика "Шумахера". Вертолет наносил удар по наземным целям, но был подбит. Все члены экипажа погибли, но вписали свои имена в историю Украины.

Дмитрий Нестерук

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.