Его нужно остановить!

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Ни одна из разведок мира не могла спрогнозировать, что украинское общество настолько сильно сплотиться на фоне вторжения российских войск. Очереди в военкоматы с первых дней растягивались на километры. Шли в армию даже те, кто потерял в боях обе ноги. Увы, некоторые добровольцы погибли, но ушли как Герои. Расскажем несколько историй.

Владимир Краснов

Во время героической обороны независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, вблизи населенного пункта Новозвановка, что на Луганщине, погиб Владимир Краснов из Львовской области. 52-летний мужчина был командиром боевой машины и старшим сержантом. Он навсегда останется настоящим патриотом и Героем непокоренной Украины.

Владимир Краснов

Ярослав Кабарчук, Андрей Хитрейко и Андрей Зинчук

30 мая на войне с российскими оккупантами погибли трое защитников из Львовской области. Ярослав Кабарчук, Андрей Хитрейко и Андрей Зинчук были из села Магеров. Военные получили смертельные ранения в результате ракетного удара в Луганской области.

Ярослав Кабарчук, Андрей Хитрейко и Андрей Зинчук

Андрей Наконечный

В бою с оккупантами погиб директор Радеховской спортивной школы Андрей Наконечный. Мужчина был участником АТО, волонтером. А с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, он не ожидал повестки, пошел защищать государство добровольцем. О мужчине вспоминают как о настоящем патриоте: "Человек, Воин. Он один из тех, бескорыстных и честных, мужественных и достойных…". У погибщего остались жена и двое маленьких детей.

Андрей Наконечный

Дмитрий Яремкив

В тяжелых боях в Луганской области героически погиб житель пгт Новый Яричев Львовской области капитан Дмитрий Яремкив. Военнослужащий, талантливый офицер, патриот и отличный сын воевал на Донбассе не первый год. Он попал под массивный артиллерийский обстрел вблизи г. Попасная. Дмитрию Яремкиву было всего 23 года.

Дмитрий Яремкив

Михаил Процишин

В ожесточенных боях с оккупантами под Черниговом погиб военный из Тернопольщины Михаил Процишин. Мужчина ушел из жизни 8 марта, защищая независимость Украины возле села Лукашевка Черниговской области. С первых дней полномасштабной войны Михаил стал в ряды Вооруженных Сил Украины и пошел защищать ее суверенитет. Он стал Героем, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Михаил Процишин

Иван Сможаник

На войне погиб закарпатец Иван Сможаник. Сердце 23-летнего защитника перестало биться 9 апреля вблизи села Гуляйполе Запорожской области. Житель Свалявы служил в рядах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Друзья вспоминают его жизнерадостным и улыбающимся парнем. Вечная память Герою!

Иван Сможаник

Владимир Балюк

В тяжелом сражении с оккупантами на юге Украины героически погиб львовский десантник Владимир Балюк "Балу". В последнем бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника, но получил смертельное осколочное ранение. Балюк был образцовым представителем современного сержантского корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. У него была высокая профессиональная подготовка, большой боевой опыт и участие в международных учениях. "Балу" всегда брал призовые места в соревнованиях по практической стрельбе и кроссфиту. Планировал продолжать и развивать свою военную карьеру. За личное мужество и героизм сержанту Владимиру Балюку присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Владимир Балюк

Александр Завгородний

Украинец Александр Завгородний родом из Ахтырки Сумской области, но 20 лет прожил в Ирландии. После начала вторжения России в Украину не выдержал и отправился защищать свою Родину в роли снайпера. Своим друзьям и родным он сказал, что не может сидеть и спокойно смотреть на то, что происходит в его родной Украине. Ирландский друг Алекса рассказал, что он перестал посылать сообщения 22 марта, за 8 дней до смерти. Бабушка Завгороднего сообщила, что ее внук был убит в бою.

Алекс, как его называли ирландские друзья, 8 из 20 лет, прожитых в Ирландии, работал менеджером в сети магазинов Aldi в городе Сэндифорд. Директор Aldi выразил соболезнования родным Алекса, рассказал о его профессиональных качествах, о том, что коллективу не будет хватать такого ценного сотрудника и друга. Заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил в парламенте, что Алекс погиб как герой.

Александр Завгородний

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил напомнить, какой ценой дается нам Победа над Кремлем. Больше историй читайте здесь.