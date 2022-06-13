"Как нас обокрали": история девочки-переселенки в Киеве растрогала сеть

Украинцы обречены на победу, ведь ценой собственных жизней защищают земли Родины от врага

российские оккупанты, пришедшие с войной на украинские земли совершают кровавые зверства по отношению к мирному населению Украины. Однако ужаснейшим преступлением россиян является то, что они отбирают детство у маленьких украинцев. Одним из доказательств этого преступления стала ситуация, которая произошла в одном из столичных сервисов по ремонту техники, куда женщина-переселенка пришла с маленькой дочкой, чтобы привести в порядок свой старенький телефон.

Как рассказали в сервисе, украинка живет вместе с ребенком в хостеле, денег у них мало, а заниматься поиском работы без мобильного и интернета крайне тяжело. Пока мать общалась с менеджером, ее 8-летняя дочь с интересом рассматривала все вокруг, пока ее взгляд не зацепился за большую коробку с конфетами, которую выставили для посетителей. По словам девочки, глаза которой сразу вспыхнули детской радостью, "шоколад ей снился ночью, и она очень давно его не ела". Менеджер, конечно, предложил малышке взять конфету, после чего она еще три-четыре раза якобы "случайно" подходила к коробке и "незаметно крала" сладости, пока ремонтировался мамин телефон.

Через несколько дней девочка заглянула в сервис снова и попросила попить, мол, играла на детской площадке возле офиса и устала. Выпив воды и немного побродив по менеджерской, ребенок снова совершил якобы незаметный "набег" на ящик с шоколадками и "украл" еще несколько из них.

Так она заходила почти каждый день, под разными предлогами: то в туалет сходить, то выпить воды, то рассказать свои детские истории, с кем подружилась сегодня, что делала. Иногда сожалела, что перестала видеться с друзьями "из прошлой жизни", отрывками рассказывала о жизни во время войны и эвакуации.

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"Каждое мероприятие девочки сопровождалось особенностью — она прятала и выносила из офиса по четыре-пять конфет, и, проходя коридором к выходу, втягивала живот и прижимала руки к бокам, пытаясь прикрыть свои воровские карманчики. Почему-то ей казалось, что конфеты неверно торчат из карманов, и если она вытянется в стройную и невысоко поднимать ноги, это будет не так заметно", — говорится в тексте публикации на странице в соцсети сервиса.

Такие "набеги" продолжались около полутора недель. Но однажды ребенок пришел к сервису с мамой, которая все же поймала малышку на горячем. Девочка принесла с собой полулитровую банку-копилку, где лежала пара десятков монет. Ребенок протянул свои сбережения менеджерам и сказал "здесь все, что у меня есть, простите, я брала у вас конфеты". Выбрав и взяв мельчайшую монетку, работник компании заверил маму и девочку, что все нормально и деньги за сладости отдавать не нужно.

После разговора с переселенцами менеджер принес из кухни пару коробок конфет, которые презентовали клиенты, и вручил девочке, успокаивая таким образом ее стыд.

В комментариях под постом компании пользователи сети отмечают, что эта история может умилять кого-либо. Большинство отмечает, что от прочитанного чувствуют грусть и плачут от счастья одновременно. Кое-кто возмутительно обвиняет российских оккупантов в краже самого дорогого — детства у украинских малышей, за их страх и голод. А некоторые отмечают, что украинцы просто не могут проиграть войну с россией, потому что просто обречены на победу.

Реакция пользователей сети

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