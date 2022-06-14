Военкомата не избежать: комиссар объяснил, как подтвердить отсрочку от армии

Украинцам объяснили, кого могут забрать в армию уже сейчас, а кому "светит" отсрочка

В Украине продлили сроки действия общей мобилизации до 23 августа, поэтому все граждане в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву в ряды Вооруженных сил, а также других военных формирований. Однако, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть некоторые исключения. В частности, военнообязанные могут получить отсрочку от службы, например, по семейным обстоятельствам, но этим украинцам все равно придется посетить военкомат, чтобы предоставить соответствующие документы, дабы подтвердить свою отсрочку.

Как в комментарии "Суспильному" объяснил комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап, согласно статье 23 закона на отсрочку военнообязанные граждане имеют право в соответствии с некоторыми семейными обстоятельствами: если есть инвалид на содержание или если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка и если мужчина имеет троих и более несовершеннолетних детей. При этом они все равно должны посетить центр комплектования и предоставить его сотрудникам документы, которые это подтверждают.

Как подтвердить отсрочку

По словам комиссара, украинцам нужно будет показать свидетельства о рождении детей или удостоверение инвалида. После этого работники военкомата делают соответствующую запись в учетном деле лица, подлежащего мобилизации.

Только после подтверждения права на отсрочку мужчина сможет получить официальную отсрочку и призывать на службу его не будут.

"Если идет война, мы должны понимать — ты или должен служить в армии, или работать на благо государства, или заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют ", — пояснил Арап.

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