Мобилизация продолжается: названы основные фейки о вручении повесток и работе военкоматов в Украине

Приоритет во время призыва на службу отдается людям с опытом боевых действий и необходимой подготовкой

В Украине идет общая мобилизация из-за военной агрессии соседней россии. Военкоматы вручают повестки гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свои воинские обязанности и защищать государство от вражеской армии. Однако получение этого документа еще не означает, что вас отправят "на передок" воевать с оккупантами. "Телеграф" решил разобрать самые распространенные фейки, относящиеся к вручению повесток украинцам.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации в Украине, распространяется ложная информация о вручении повесток с призывом к армии и объяснил, почему верить не нужно.

Вручение повесток в общественных местах

Тезис "незаконно останавливать граждан прямо посреди улицы и вручать повестку в армию" является фейком. Согласно объяснению экспертов, во время общей мобилизации украинцы могут получать соответствующие документы с призывом на военную службу не только по месту жительства, работы, но и в общественных местах: на улицах, блокпостах, на остановках, магазинах и даже в метро. Такой вид вручения никак не противоречит действующему законодательству Украины.

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Повестка — мобилизация

"Получил повестку? Собирайся на войну!". В ЦПД отмечают, что соответствующее утверждение также ошибочно. В повестке обычно содержится конкретная дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Поэтому вручение повестки еще не означает, что вас сразу забросят "на передок". Повестка — это вызов в военкомат, где будут проверяться ваши данные и определять пригодность к военной службе.

"Уклонистам" грозит наказание

Выбросить повестку и пересидеть в селе не получится. В Украине за неявку в военкоматы без уважительных причин предусматривается административное наказание в виде штрафа. "Уклонисты" могут уплатить от 1700 до 3400 гривен за нежелание выполнять свой гражданский долг.

Кроме того, в рамках действующего законодательства предусмотрено и более строгое наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет за уклонения от призыва на военную службу во время общей мобилизации.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия мобилизационных мероприятий в Украине, граждан, имеющих так называемый "белый билет", также могут призвать на службу — куда именно будут отправлять таких украинцев и что их ждет.

Также напомним, что делать украинцам, которые хотели получить повестку, однако так ее и не дождались.